Osman Hulusi Ateş Eğitim Kurumlarını Koruma Derneği'nden öğrencilere iftar
Osman Hulusi Ateş Eğitim Kurumlarını Koruma Derneği"nin 3. Geleneksel İftar Programı, imam hatip ortaokulu ve hafızlık öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Dernek Başkanı Hamid Demir, yaptığı konuşmada, ramazan ayının manevi ikliminde bir araya geldiklerini ifade ederek, imam hatip öğrencileri ile hafızların toplum için önemli birer örnek olduğunu söyledi.
Dernek olarak öğrencilerin eğitim hayatında her zaman yanlarında olmaya çalıştıklarını dile getiren Demir, gençlerin vatanına, milletine ve değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini kaydetti.
Program, Kur'an-ı Kerim okunması ve yapılan duaların ardından sona erdi.
Programa, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Çelikhan İlçe Müftüsü İsmail Çelik, Hulusi Efendi Vakfı Genel Müdürü Abdullah Süren ve diğer ilgililer katıldı.
