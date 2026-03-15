Malatya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Giriş: 15.03.2026 - 22:16 Güncelleme:
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
A.K. idaresindeki 60 ACG 229 plakalı otomobil, Suçatı mevkisinde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile araçtaki S.K. ve kimliği belirlenemeyen bir kişi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri