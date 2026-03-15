Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Giriş: 15.03.2026 - 23:32
İ.Ö. idaresindeki 34 YVY 34 plakalı otomobil ile Ş.B. yönetimindeki 23 ADH 355 plakalı otomobil, Çöşnük Mahallesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki K.B, D.B. ve M.B, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
