Malatya'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Malatya'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Malatya-Adıyaman kara yolunun Kayseri yol ayrımında 20 KK 969 plakalı otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.