Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'da 23 yılda 405 bin 860 dekar tarımsal arazi sulamaya açıldı

        Malatya'da son 23 yılda inşa edilen 27 sulama tesisiyle 405 bin 860 dekar tarım arazisinin sulamaya açıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 12:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da 23 yılda 405 bin 860 dekar tarımsal arazi sulamaya açıldı

        Malatya'da son 23 yılda inşa edilen 27 sulama tesisiyle 405 bin 860 dekar tarım arazisinin sulamaya açıldığı bildirildi.

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarımda modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, arazi toplulaştırmasıyla verimliliğin artırılması, içme suyu temini ve taşkın riskine karşı koruma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, su yapılarının ekonomik ve sosyal hayata katkısının büyük önem taşıdığını ifade etti.

        Kurak dönemlerde depolama tesislerinin kritik rol üstlendiğini vurgulayan Balta, şunları kaydetti:

        "Son 23 yılda Malatya'da inşa ettiğimiz 27 sulama tesisi ile 405 bin 860 dekar tarım arazisini sulamaya açtık. Çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu. Üretilen ürünler ülke ekonomisine katkı sağladı. Bu süreçte 46 milyar 144 milyon lira yatırım yaparak 118 tesis inşa ettik. Malatya'da hizmete aldığımız 13 baraj ve 5 gölet ile toplam 344 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

