İnönü Üniversitesi'nde geliştirilen batarya çalışmaları sanayiye aktarılacak

Malatya'da İnönü Üniversitesi Batarya Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yürütülen bilimsel çalışmaların sanayiye aktarılması ve ürüne dönüştürülmesi hedefleniyor.



Bu yıl ocak ayında yeni binasına taşınan merkezde 10 akademisyen, 10 doktora öğrencisi ve 4 yabancı araştırmacı, faaliyete geçen 4 laboratuvarda batarya teknolojileri alanında çalışmalarını sürdürüyor.



Merkez Müdürü Prof. Dr. Serdar Altın, AA muhabirine, üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü bünyesinde yaklaşık 15 yıldır batarya teknolojileri üzerine elektrot geliştirme çalışmaları yürüttüklerini söyledi.



Altın, elde edilen patentler ve bilimsel çalışmalar doğrultusunda geçen yıl Yükseköğretim Kurulu onayıyla merkezin kurulduğunu hatırlattı.



Merkez bünyesinde farklı alanlarda laboratuvar kurulum çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Altın, şöyle konuştu:



"Kullanılmış bataryaların geri kazanımına yönelik laboratuvar kurma çalışmalarımız devam ediyor. Lityum iyon bataryalardaki patlama riskine karşı sıvı elektrolitler yerine katı elektrolitlerin geliştirilmesine yönelik altyapı oluşturuyoruz. Ayrıca ticari bataryaların test edilmesine imkan sağlayacak laboratuvarların kurulumu sürüyor."



Türkiye'de batarya üreten firmalara AR-GE desteği sunmayı hedeflediklerini aktaran Altın, şöyle devam etti:



"Merkezimizde yeni geliştirilen elektrolitlerin batarya performansıyla ilgili ciddi bir altyapı var. Bu alanda iletişimde olduğumuz firmalar var. Bu firmalarla geliştirdikleri malzemelerin bataryalarda kullanılabilirliğine yönelik araştırmalar yapıyoruz. Maden firmalarıyla madenlerin yüksek saflıkta bataryalarda kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Prototip batarya üretimiyle ilgili altyapı çalışmamız var. Ülkemizde birkaç yerde cep telefonu bataryası üretimi altyapısı bulunuyor. Biz de cep telefonu bataryası üretebilecek altyapıya sahip olmak için proje çalışması yürütüyoruz. Merkez bünyesinde 10 farklı laboratuvar kurulmasını planladık, 4 laboratuvarımız aktif olarak çalışıyor."



Altın, elektrot geliştirme altyapılarının çok güçlü olduğuna işaret ederek, hangi batarya sisteminde kullanılacaksa gerekli testleri yaptıklarını anlattı.



Batarya alanında patentlerinin bulunduğunun, bilimsel araştırmaların endüstriye aktarılması amacıyla merkezin kurulduğunun altını çizen Altın, "Ülkemize katma değer katmak amacıyla bir merkez haline geldik. Sanayinin ihtiyacı olan veya ülkemizde birçok farklı alanda üretilen malzemelerin bataryalarda kullanılmasına yönelik çalışmalarımız söz konusu. Temel amacımız ülkemizi batarya konusunda bir üst lige çıkararak bağımsızlığını daha güçlü hale getirmek." ifadesini kullandı.



