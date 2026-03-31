Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Malatya'nın Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki Yakınca, Başharık, İnönü ile Hanımınçiftliği mahallelerinde, uyuşturucu imal eden ve satan şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.



Ekipler, 6 ikamette yaptığı aramada, 1 kilo 515 gram esrar, 3 bin 97 sentetik uyuşturucu hap, 93 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.



Gözaltına alınan S.Ö, E.G, S.T, E.T, K.B ile V.K.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

