Malatya ve Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu

Malatya ve Şanlıurfa'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.



Malatya'da akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu, trafik aksadı.





Araçların kontrollü şekilde ilerlediği cadde ve sokaklarda, kent sakinleri sağanaktan korunmak için otobüs durakları ve iş yerlerine sığındı.





Öte yandan akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanağı getiren bulutlar, Time Lapse (zaman atlamalı çekim) tekniği ile görüntülendi.





Şanlıurfa'da da etkili olan yağış, zaman zaman kuvvetini artırdı.



Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.



Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

