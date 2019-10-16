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Yerel Önleme ve Güvenlik Komisyonu 3. toplantısı yapıldı

İHA

Yerel Önleme ve Güvenlik Komisyonu 3. toplantısı yapıldı

Malatya’ da Yerel Önleme ve Güvenlik Komisyonu 3. toplantısının yapıldığı bildirildi.
Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler (BM) kalkınma programının teknik desteği ile İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce yürütülen 'İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi 3. Aşama' kapsamında, Pilot İlçe olarak belirlenen Malatya’nın Yeşilyurt ve Hekimhan İlçelerinin katılımıyla Malatya Park Hotel 'de toplantı yapıldı.
Eğitim programında, güvenli yönetişim yapıları, madde bağımlılığı ve gençlerin şiddete eğilimi, hırsızlık, trafik, aile içi şiddet, metruk binalar ve yapımı uzun süren inşaatlar, internet kafelerdeki güvensizlik hissi, alkol satışının denetlenmesi, başıboş sokak hayvanları ve sokak aydınlatmaları konuları dile getirildi.
Programın açılış konuşmasını yapan Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, "Hekimhan çok kıymetli bir ilçe. Malatya’nın ve bölgenin en eski yerleşim yerlerinden biri. Henüz kurtarma kazılarıyla arkeolojik bir çalışma yapılmadı. Tarihten günümüze ulaşmış en büyük medeniyetleri çevresinde oluşturan bir merkez. Bugün Hekimhan’da yaşayan bizlerde bu kültürü inşa eden insanların evlatlarıyız. 1200’lü yıllarda yapılan Taşhan Kitabesiyle üç ayrı dilde gönülden gönüle bağlar kuran üç nadide vecizeyi barındırıyor. Bu bizim atalarımızın birbirine olan muhabbetini en açık nişanesidir.
Temel olarak üzerinde durmamız gereken koordinasyon ve işbirliğidir. Çünkü devletimiz temeller olarak üç alana bölünmüş görev dağılımı yapılmış. Taşra teşkilatı da kendi içinde faaliyet gösteren diğer birimlere ayrılmış gösteren hepimiz çalışmalarımızı vatandaşımızın refahı, huzuru, sükuneti ve kamu düzeni için yürütüyoruz. Şeyh Edebali’ nin Osmangazi’ye söylediği gibi “Ey oğul! İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” Bu düsturla hareket etmemiz lazım. Gayretle, sorunların tespiti ve hedef kitlenin belirlenmesi ve çözüm yollarında da bu hususu göz önünde bulundurmak lazım. Hepimiz aynı şeye hizmet ediyoruz. Var olan sorunlar öncelik sırasına göre çözülmesi ve bertaraf edilmesi ve ilçemizde olması gereken huzurun caddelerde, sokaklarda olabilmesi ümit ediyorum" dedi.
Programda, çalışmayla ilgili bilgi veren Proje Koordinatörü Dr Sevcan Kılıç Akıncı ise, “İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi' T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Bakanlık, proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, analitik raporlar hazırlanması ile toplantılar ve seminerler düzenlenmesi konularında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'ndan (UNDP) teknik destek alıyor. Projenin finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanıyor ve proje uygulaması hem ulusal hem de yerel düzeyde İçişleri Bakanlığı tarafından takip ediliyor. Projenin ilk iki aşaması neticesinde, sivil gözetimin temelleri ve kapsamı hakkında ortak bir anlayışın ve iç güvenlik gözetiminde, sivillerin haklarının teşvik edilmesiyle sonuçlanan bir iç güvenlik sektörü ortamı oluşturuldu. Önceki iki aşamanın ışığında 3. aşamanın hedef grubu ve temel faydalanıcıları; İl idareleri, iç güvenlik kuvvetleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi dahil olmak üzere İçişleri Bakanlığı’dır. Projenin ilk iki aşamasında, iç güvenlik sektörü üzerinde etkili ve insan merkezli bir sivil denetim mekanizması için temel gereklilikler belirlenmiştir” ifadelerini kullandı.
Kişi hak ve özgürlüklerinin vatandaşlar tarafından kullanılmasını güvence altına almak, kolluk kuvvetlerinin yetkilerini hukuka uygun bir şekilde kullandıklarından emin olabilmek. Türkiye'deki kolluk hizmetlerini Avrupa Birliği (AB) normları ve standartları ile uyumlu hale getirmek. Şeffaf, katılımcı ve vatandaş odaklı bir sivil gözetim sistemi oluşturmak.
Kolluk kuvvetleri ile sivil toplum kuruluşları arasında sivil gözetim kavramı üzerinde genel bir anlayış birliği oluşturmak. Sivil gözetimin yasal çerçevesini güçlendirmek.
Kolluk kuvvetlerinin etkin denetiminin sağlanması için İçişleri Bakanlığı'nın kurumsal kapasitesini arttırmaktır” şeklinde konuştu.
Programa, Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, daire amirleri, Siyasi Parti başkanları, STK kuruluşları katıldı.

MALATYA

16 Ekim 2019 Çarşamba

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