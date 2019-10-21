Malatyalı öğrenciler masa tenisinde bölge şampiyonu oldu

Iğdır'da düzenlenen Küçükler Masa Tenisi Doğu Anadolu Bölge Şampiyonasında Mercan Spor Kulübü bölge şampiyonu oldu.

Masa tenisi branşına 20192020 sezonuna hızlı başlayan Mercan Spor Kulübü, Igdır'da gerçekleştirilen Küçükler Doğu Anadolu Bölge Şampiyonasına Malatya’yı temsilen katıldı. Orhan Altay’ın antrenörlüğü ile Hüseyin Yiğit ve Murat Ataş’ın yardımcı antrenörlüğünde müsabakalara katılan Mercan Spor Kulübünde Malatya’yı Abdullah Sönmez, Fatih Ertuğrul Hoca ve Mehmet Altay temsil etti. Grup müsabakalarında Van, Hakkari ve Erzurum takımlarını 30 geçerek çeyrek finale yükselen Mercan Spor Kulübü Bingöl takımını da 30 mağlup ederek yarı finalde Bitlis takımının rakibi oldu. Yarı finalde de rakibini 30’lık net skor ile geçen Mercan Koleji Spor Kulübü, final müsabakasında Bitlis Tatvan Takımını da 32 yenerek bölge şampiyonu olmayı başardı. Böylelikle Türkiye’nin en iyi 21 takımı arasına adını yazdıran Mercan Spor Kulübü, en iyilerin karşılaşacağı Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanmış oldu.

Mercan Koleji 910 Kasım tarihlerinde Mardin’de yapılacak olan Yıldızlar Bölge Şampiyonasında da iddialı olduğunu gösterdi.

MALATYA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:13

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