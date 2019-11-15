Malatya Tarım İl Teknik Komitesi toplantısı yapıldı

Malatya Tarım İl Teknik Komitesinin 2019 yılı olağan toplantısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Karakavak hizmet binasında düzenlenen toplantıya , İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit Başkanlığında İl Teknik Komitesi Üyeleri ve İl Müdürlüğü konu sorumlusu personeller katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri hakkında genel bilgiler vererek, Malatya’da bu projenin başarılı bir şekilde yürütüldüğü, danışmanlık hizmeti alan çiftçiler açısından da çok olumlu olduğunu bildirdi. Macit, Malatya’da 6 ziraat odası, 2 üretici birliği ve 14 Serbest Tarım Danışmanı olmak üzere toplam 36 tarım danışmanı tarafından 2 bin 110 üreticiye tarımsal danışmanlık hizmeti verildiğini aktarıp, TYD destekleme ödemesinin 2 dilim halinde yapılıp birinci dilim ödemesi olan Ocak 2019 da 684 bin TL'nin ödendiğini, İkinci dilim ödemesi yapılması için yönetmelik ve tebliğ gereğince çiftçi ve işyeri denetlemelerinin yapılmış olup, 36 tarım danışmanı için 671 bin 300 TL ödeme yapılacağını belirtti.

Konu sorumlusu Ziraat Mühendisi Canan Omaç, 201842 No'lu Tebliğ kapsamında Malatya’da yürütülen Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri iş ve işlemleri hakkında teknik komiteye bilgiler verdi.

İl Teknik Komitesi üyeleri Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin yürütülmesi hakkında görüş, dilek ve temennilerini bildirdiler.

İl Teknik Komitesi tarafından alınan kararlar ise şöyle: “ İlimizdeki 2018 Yılı Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin değerlendirilerek, 20182019 dönemi danışmanlık hizmetlerinde herhangi bir sorun olmadığı ve 20192020 yılında da danışmanlık hizmetlerinin daha verimli geçmesi için gerekli tedbirlerin alınması, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkındaki Tebliğ (2018/42) kapsamında yapılan 2. denetleme sonuçlarındaki olumsuzlukların kabul edilebilir düzeyde olduğu, herhangi bir ceza uygulamasına gerek olmadığı ve 2. Dönem İl İcmalinin Bakanlığa gönderilmesinin uygun olduğu oy birliği ile kabul edilmiştir”

MALATYA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:36

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