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Silahla yaralama olayının şüphelisi yakalandı

İHA

Malatya'da 1 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı, polisin takibi sonucunda yakalandı.

Silahla yaralama olayının şüphelisi yakalandı

Malatya'da 1 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı, polisin takibi sonucunda yakalandı.
Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erikli Sokak üzerinde F.A.'yı silahla yaraladıktan sonra olay yerinde kaçan Y.K. (20), Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Y.K.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Öte yandan 'Pençe Timleri' tarafından Turgut Temelli Caddesi'nde, durdurulan bir şahsın üst aramasında bir miktar metamfetamin maddesiyle 1 adet bıçak ele geçirildi.

MALATYA

19 Kasım 2019 Salı

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