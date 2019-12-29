CHP’de ilçe kongreleri sürüyor

CHP Yazıhan ilçe kongresinde, mevcut başkan Şahmurat Çalışkan güven tazeledi.

Malatya’da il kongresi öncesi ilçe kongrelerinin tüm hızıyla devam ettiği Cumhuriyet Halk Partisi’nde son olarak Yazıhan ilçe kongresi gerçekleştirildi. Mevcut İlçe Başkanı Şahmurat Çalıskan’ın tek aday olarak gösterildiği kongrede konuşan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, 2019 yılının son ilçe kongresini Yazıhan’da yaptıklarını belirterek yeni yıl ile birlikte kongrelerin de süreceğini söyledi.

CHP’nin güçlü ve köklü bir parti olduğunu ifade eden Kiraz, “Geleceğe emin adımlarla yürüyen bir partiyiz. Önemli bir partide mücadele veriyoruz. Tabi Yazıhan’ın ayrı bir özelliği var. Genel Başkan Yardımcımız ve Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba’nın Yazıhanlı olması sizin onurunuz ve gururunuz olması bizim açımızdan da önem ifade ediyor” dedi.

En son yapılan yerel seçimlerde Yazıhan’da tüm kesimlerle kucaklaştıklarını ifade eden Kiraz, “Bu seçim bizler için önemli bir kazanım oldu. Bu kazanımı birleştirip, farklı kesimlerle buluşarak daha ileriye taşımamız gerekiyor. Bu nokta da hepimize önemli görevler düşüyor. Yazıhan’da CHP’yi daha güçlü kılmamız lazım, bu anlamda seçilecek yönetimimize de önemli görevler düşüyor” ifadelerine yer verdi.

Kongrelerin bir değişim süreci olduğunu da dile getiren Kiraz, “Bu anlamda bundan önce de ilçe başkanımız olan Şahmurat Çalışkan, yeni bir yönetim ile yoluna devam edecek. Bundan sonra daha aktif olarak Yazıhan’ın tüm kesimlerini kucaklayabilecek, her kese hitap edebilecek bir yönetimle görevlerini sürdüreceklerinden hiç şüphemiz yok. CHP’nin iktidarına bugün çok daha fazla ihtiyaç duyulduğunu biliyoruz. Bu nedenle CHP’nin halkın gözünde umut olduğu biliyoruz. Hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde, birbirimize destek ve katkı sunarak partimizi güçlendirmemiz gerekiyor. CHP’nin iktidarını kurduğumuzda halkın gerçek iktidarını göreceğiz” şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’da, ilçe kongrelerinin hayırlı olmasını temenni ederek, göreve gelecek yeni yönetime başarılar diledi. 30 Mart yerel seçimlerine baktıklarında Millet İttifakı’nın Malatya’da başarılı olduğunu ifade eden Ağbaba, “Millet ittifakı Türkiye’nin bir çok yerinde başarıya ulaştı. Malatya’da da aslında bazı yerler direkten döndü. Malatya’da iktidar partisinin oranı ciddi şekilde azaldı. Örneğin Doğanşehir’de, Kuluncak’ta, Akçadağ’da belediyeleri çok az farkla kaybettik. Yine Darende ilçesinde ittifak adayımız az farkla kaybetti. Sayısal olarak belediye sayımızı 2’den 3’e çıkardık ama burada başarısız olan iktidar partisidir“ dedi.

Doğru bildikleri yoldan ayrılmayacaklarını ifade eden Ağbaba, “Malatya’nın çıkarları için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da TBMM başta olmak üzere her alanda sizlerin haklarını aramaya devam edeceğiz” diye konuştu.

MALATYA 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:08

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