Malatya’da kar yağışı

Malatya’da sabaha karşı başlayan yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Malatya şehir merkezinde sabaha karşı kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle Malatya merkezde kar kalınlığı 34 santimetre, yüksek kesimlerde de yaklaşık 10 santimetreyi buldu.

Bu arada, Meteoroloji yetkilileri, Malatya’da önümüzdeki birkaç gün kar yağışının beklenmediğini tahmin ettiklerini ifade edip, en düşük sıcaklığın eksi 3, en yüksek sıcaklığın da 6 derece civarında olmasını beklediklerini kaydettiler. Önümüzdeki günlerde havanın kapalı ve zaman zaman sisli geçeceğini tahmin ettiklerini belirten yetkililer özellikle gece gizli buzlanma görüleceğini, bu nedenle gece yola çıkacak araçların dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

MALATYA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:34

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