Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı

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SivasMalatya kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları 16. Sivas Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, Sivas’ı çevre illere bağlayan yollarda zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla SivasMalatya kara yolu çift yönlü trafiğe kapandı

Sivas’tan Malatya istikametine giden araçlar Kangal ilçesi girişinde, Malatya’dan Sivas’a seyreden araçlar ise Malatya’nın Hekimhan ilçesinde bekletiliyor.

MALATYA 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:03

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