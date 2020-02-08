Depremzedelerin yaraları sarılıyor

Ne kadar yardım toplandı, konutlar ne zaman bitecek?

Malatya İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, deprem bölgesinde özellikle kadın ve çocuklarla yakından ilgilenerek yaraları sarmaya devam ediyor.

6,8’lik Sivrice depreminin ardından Malatya’da deprem bölgesinde etkin bir şekilde görev yapan jandarma ekipleri depremin izlerinin silinmesi adına geceli gündüzlü çalışıyor. Depremin etkilediği Doğanyol, Pütürge ve Kale’de soğuk kış günlerinde depremzedelerin mağdur olmaları adına yoğun bir mesai harcayan Jandarmanın Kadın Astsubayları çocuk ve kadınların her ihtiyacında yanında oluyor.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kadın Çocuk Kısım Amirliğinde görevlileri yardıma ihtiyaç duyan bütün vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sıkıntıların çözümü için uğraş veriyor. Depremzedelerin başta barınma olmak üzere gıda, giyecek ve ısınma ihtiyaçları ile yakından ilgilenen kadın Astsubaylar depremin yaralarını sarmak için çalışıyor.

Depremzede kadınların sıkıntılarını da aile ortamında dinleyerek destek sağlayan jandarma görevlilerinin bölgede çalışmaları ise devam ediyor.

MALATYA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:03

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.