Pardus eğitimine başvuru 22 Şubat’ta son

Malatya İnönü Üniversitesi Teknokent tarafından düzenlenecek olan ücretsiz Pardus eğitimine müracaatlar 22 Şubat’ta sona erecek.

TÜBİTAK uzmanları tarafından 252627 Şubat 2020 tarihlerinde Pusula Ön Kuluçka Merkezinde Pardus Eğitimi verilecek. Malatya Teknokent firması tarafından organize edilen yerli işletim sistemi Pardus eğitimine ilgi duyan tüm öğrenci ve ilgililerin katılabileceği bildirildi.

Eğitimin öncelikle ilgili bölüm öğrencilerine yönelik olduğu belirtilirken, eğitimin ücretsizdir ve katılımcılara sertifika verileceği ifade edildi. Kontenjan 30 kişi ile sınırlıdır. Kursa ön kayıt yapmak için online linke bilgilerin girilmesi gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, “22 Şubat son ön kayıt tarihidir. Eğitime başvurular 30 kişiyi aşması durumunda Teknokent uzmanları en uygun 30 kişiyi belirleyecektir. Eğitime katılması uygun bulunan kişilere 23 Şubat'ta TEKNOKENT uzmanlarınca bilgi verilecektir” denildi.

Pardus’un, Türkiye'de TÜBİTAK tarafından geliştirilen bir Linux dağıtımı olan işletim sistemi olduğu kaydedildi.

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