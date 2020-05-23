Malatya'da sokaklar boş kaldı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Malatya Cadde ve sokaklar boş kaldı. Malatyalıların yasağa uyduğu görüldü. Malatya cadde ve sokaklar boş kaldı.

Bu arada, cadde ve sokaklarda kısıtlamadan muaf tutulan görevli vatandaşların da olduğu görüldü.

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