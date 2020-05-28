Yeni Malatyaspor'da 5 futbolcu ve 1 personelin test sonucu pozitif

<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, bugün yapılan testler sonucunda 5 futbolcu ve 1 personelde koronavirüs tespit edildiğini söyledi. Ayrıca 3 futbolcunun da test sonucunun şüpheli olduğu ifade edildi.<br>Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da futbolcular ve personellere 3'üncü kez koronavirüs testi yapıldı. Bugün yapılan testle ilgili konuşan Yeni Malatyaspor'un Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, 5 futbolcu ile 1 personelde sonucun pozitif çıktığını, 3 futbolcunun test sonucunun da şüpheli olduğunu bildirdi.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-05-28 20:14:19<br>
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