Yeni Malatyaspor'da 5 futbolcu ve 1 personelin test sonucu pozitif

<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, bugün yapılan testler sonucunda 5 futbolcu ve 1 personelde koronavirüs tespit edildiğini söyledi. Ayrıca 3 futbolcunun da test sonucunun şüpheli olduğu ifade edildi.<br>Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da futbolcular ve personellere 3'üncü kez koronavirüs testi yapıldı. Bugün yapılan testle ilgili konuşan Yeni Malatyaspor'un Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, 5 futbolcu ile 1 personelde sonucun pozitif çıktığını, 3 futbolcunun test sonucunun da şüpheli olduğunu bildirdi.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-05-28 20:14:19<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.