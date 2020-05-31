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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni Malatyaspor'da sevindiren gelişme Takımda çalışmalar tekrar başlıyor

İHA

Yeni Malatyaspor'da bugün yapılan korana virüs testinde daha önce sonuçları pozitif çıkan 4 futbolcu ve 1 çalışanın sonucunun negatif çıktığı açıklandı.

Yeni Malatyaspor'da sevindiren gelişme Takımda çalışmalar tekrar başlıyor

Yeni Malatyaspor'da bugün yapılan korana virüs testinde daha önce sonuçları pozitif çıkan 4 futbolcu ve 1 çalışanın sonucunun negatif çıktığı açıklandı.
28 Mayıs'ta Yeni Malatyaspor'da yapılan resmi açıklamada, toplam 5 futbolcu ve 1 kulüp çalışanın korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Bugün yine kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada daha önce testi pozitif çıkan 4 futbolcu ve kulüp çalışanının iyileştiği bildirildi.
Yapılan açıklamada, "29 Mayıs Cuma günü pozitif vakalarımıza yönelik tekrar test, 30 Mayıs Cumartesi günü ise pozitif vakalar dahil tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza Covid19 testi yapılmıştır. Pozitif vakalarımızın 2 testi üst üste negatif olmak üzere tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. 22 Mayıs'ta testi pozitif sonuçlanan bir futbolcumuzun ise tedavi süreci devam etmektedir. Bu doğrultuda takımımız, gruplar halinde çalışmalarına tekrar başlayacaktır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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