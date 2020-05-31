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Bakan Kurum, Malatya'da deprem konutlarını inceledi Kurum: "Hedef 5 yılda 1,5 milyon konutun geri dönüşümünü sağlamak"

İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sivrice depremi sonrası Malatya'da yapımına başlanılan deprem konutlarında incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Türkiye'de her yıl 300 bin konutun geri dönüşümünün gerçekleştirilerek amaçlarının 5 yılda 1,5 milyon konutu acil öncelikli olarak geri dönüştürülmesi olduğunu söyledi.

Bakan Kurum, Malatya'da deprem konutlarını inceledi Kurum: "Hedef 5 yılda 1,5 milyon konutun geri dönüşümünü sağlamak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sivrice depremi sonrası Malatya’da yapımına başlanılan deprem konutlarında incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Türkiye’de her yıl 300 bin konutun geri dönüşümünün gerçekleştirilerek amaçlarının 5 yılda 1,5 milyon konutu acil öncelikli olarak geri dönüştürülmesi olduğunu söyledi.
24 Ocak’ta Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede başlatılan deprem konutları hızla yükselirken, Malatya’ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Elazığ’dan helikopter ile depremin yıkıcı etkisinin en fazla olduğu Malatya’nın Pütürge ilçesine gelen Bakan Kurum, burada Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Hakan Kahtalı, Ahmet Çakır ve Öznur Çalık ile birlikte çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Burada TOKİ tarafından yapımı süren konutlar hakkında da bilgiler alan Bakan Kurum, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yıl sonuna kadar konutların hak sahiplerine teslim edileceğini ifade etti.
24 Ocak’ta yaşanan deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları ile hemen bölgeye geldiklerini ve vatandaşların yaralarının sarılması için ilgili bakanlıklar ile birlikte bir çalışma başlattıklarını ifade eden Kurum, barınma sorunun çözümü noktasında hemen projelere başladıklarını söyledi.
Hem Elazığ hem de Malatya’da deprem konutlarının yapımının sürdüğünü kaydeden Kurum, Malatya’da 7 ayrı proje yürütüldüğünü dile getirdi. Doğanyol, Pütürge, Battalgazi, Kale ve Yeşilyurt ilçelerinde konut projelerinin yapımının sürdüğünü ifade eden Kurum, “Bu anlamda Malatya’da toplamda 4 bin 244 konutun yapım sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bu süreçte 48 bin binada hasar tespit çalışması gerçekleştirildi. Çok hızlı bir şekilde 36 bin bağımsız bölümün hasar tespit çalışmaları tamamladı. Bu çalışmalar sürerken de tüm projeleri sahada başlatarak vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi 1 yıl içerisinde tüm konutları bitirme gayretin içerisinde olacağız” dedi.
Deprem bölgesinde 2 bin 400 konutun inşasına başlanıldığını kaydeden Bakan Kurum, şu an Malatya’da 5 ilçede süren deprem konutlarının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımı ile teslimlerini gerçekleştireceklerini söyledi.
Deprem sonrası afetzede vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi adına tüm projeleri hızlı bir şekilde başlattıklarının altını çizen Kurum, “Bölgede zemin artı 2 veya 3, tarım köy uygulamaları, tek katlı, ahırları yanında, yöresel mimara uygun tasarımlar yapılıyor” şeklinde konuştu.
Türkiye’de uygulamaya konulan 100 bin sosyal konut projesi ile ilgili de bilgilere veren Bakan Kurum, kura çekimlerinin başladığını belirterek etaplar halinde konutların yapımına başlanıldığını dile getirdi.
Proje kapsamında Malatya’da 678 adet sosyal konut projesinin yapılacağını da aktaran Kurum, kura çekiminin önümüzdeki hafta içinde yapılacağını ve sonrasında konutları hızlı bir şekilde teslim etmeye çalışacaklarını dile getirdi.
Aynı şekilde yine tüm şehirlerde millet bahçelerinin de yapımının sürdüğünü kaydeden Bakan Kurum, Malatya’da eski stadyum alanında 56 metrekare alana yapılan millet bahçesinde inşaat çalışmalarının sürdüğünü ve yıl sonuna kadar bitirileceğini söyledi.
Şehirlerde alt yapı çalışmalarının da sürdüğünü dile getiren Bakan Murat Kurum, Malatya’da da hem depremde hasar gören hem de ihtiyaç duyulan alanlarda İller Bankası ve Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 600 milyon TL yatırımın gerçekleştirileceğini ifade etti.
Malatya’da uzun yıllardır süren kentsel dönüşüm projesine de değinen Bakan Kurum, “Haziran ayında yapılacak ihale ile hızlı bir şekilde bu projemiz de yapılacak. Hedefimiz her yıl 300 bin konut geri dönüşümü sağlamak. 5 yılda acil öncelikli dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamaktır. Türkiye’nin her yerinde dönüşüm diyoruz. Yerinde, gönüllü ve hızlı diyoruz. Bu doğru örnekleri vatandaşlara anlatmak şartıyla da ülkemizdeki yapı stokunu da kararlı bir şekilde yenilemiş olacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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