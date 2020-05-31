Malatya’da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

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Malatya’da yapılan uygulamalarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirilirken, olaylarla ilgili 6 zanlı gözaltına alındı.

Malatya emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalarda, 75.38 gram narkotik madde, 26 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap, 2 adet ruhsatsız tabanca 15 adet mermi, 2 adet kurusıkı tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet havalı tüfek ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 6 zanlı gözaltına alınırken, tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.

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