Battalgazi Belediyesi çalışmalarına hız verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi Belediyesi çalışmalarına hız verdi

İHA

Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarına ara vermeden devam eden Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, Beydağı Mahallesindeki ara sokaklarda sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Çalışmaları yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçe genelinde ayak basmadık yer bırakmayacaklarını belirtti.

Battalgazi Belediyesi çalışmalarına hız verdi

Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarına ara vermeden devam eden Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, Beydağı Mahallesindeki ara sokaklarda sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Çalışmaları yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçe genelinde ayak basmadık yer bırakmayacaklarını belirtti.
İlçe genelindeki 103 mahallede çalışmalarını sürdürdüğü bildirilen Battalgazi Belediyesi, kırsaldaki vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda Fen İşlerine bağlı ekipler, Beydağı Mahallesi’nde sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Eskiyen ve bozulan yollardaki asfaltlama çalışmalarına ara vermeden devam eden Battalgazi Belediyesi, sıcak asfalt serimi ile vatandaşlara konforlu ulaşım sağlıyor.
Çalışmaları yerinde inceleyerek mahalle halkıyla bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “2020 yılı içerisinde köy statüsünde olup da mahalle statüsüne dönüşen yerlerde özellikle üst yapı çalışmalarını bitirmek istiyoruz” dedi.

Muhtar Pesen: “Başkanımız tüm sorunlarımızı çözüme kavuşturuyor”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e ve ekibine teşekkürlerini ileten Beydağı Mahallesi Muhtarı Mahmut Pesen, “Başkanımız Osman Güder, mahallemizi sık sık ziyaret ediyor. Bugünde asfaltlama çalışmalarını incelemek için mahallemize geldi. Başkanımız her türlü sorunumuza yetişiyor ve çözüme kavuşturuyor. Mahallemizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Mahallemizde sıcak asfalt serimi yapılıyor. Başkanımıza ve ekibine mahallemiz adına teşekkürlerimizi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

“Salgına karşı tedbiri elden bırakmamalıyız”
Yeni tip korona virüs salgınına karşı tedbirleri elden bırakmamak gerektiğini dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, şunları söyledi: “Türkiye’mizde Malatya’mızda ve Battalgazi’mizde Korona virüs ile hayat nasıl yaşanır onu öğrenmeye başlayacağız. Korona virüsten dolayı yeni normalimizi oluşturacağız. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Maskesiz dışarı kesinlikle çıkmayacağız. Sosyal mesafemizi koruyacağız. Hijyen kurallarına dikkate edeceğiz. Biz bu tedbirleri vatandaşlar olarak hayatımızda ne kadar sık uygularsak bu korona sürecini kısaltmış oluruz. Sağlık Bakanımız günlük olarak vaka sayılarını paylaşıyor ve Türkiye’de genel itibariyle korona vakalarında azalma söz konusu. Tedbirlere uyulduğu için bu rakamları yakalamış olduk. Fakat bazı yerlerde vatandaşlarımız sanki korona bitmiş gibi davranması kabul edilemez. Bu davranışlar tekrar korona vakalarının çıkmasına sebep oluyor. Bu açıdan tedbirlerimizi elden bırakmayacağız. İnşallah bizler de belediye olarak bu süreçte 2020 yılını verimli bir şekilde tamamlamak ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

“2020 yılında üst yapı çalışmasını bitirmek istiyoruz”
Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarına hız verdiklerinin altını çizen Başkan Güder, “Bu bölgelerde özellikle kış ayı sonrasında bahar ayında yolların rehabilite edilmesi gerek. Açılan yolların asfaltlanması, onların tesviyelerinin yapılması ve aynı zamanda daha önce planlamış olduğumuz yolları mahallelerimizde özellikle de taşrada çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz gibi bu
bölgede bir deprem yaşamamız ve sonrasında korona virüs ile karşı karşıya kalmamız biraz çalışmalarımıza sekteye uğrattı. Şuan bulunduğumuz yolda sıcak asfalt çalışması yapıyoruz. İnşallah 2020 yılı içerisinde köy statüsünde olup mahalle statüsüne dönüşmüş yerlerde özellikle üst yapı çalışmalarını bitirmek istiyoruz. Arkadaşlarımız bu yönüyle çalışmalarını devam ettiriyorlar. Vatandaşlarımızın refahı anlamında Belediyemiz olarak çalışmalarımızı 7 gün 24 esasına göre sürdüreceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Gürkan, Akçadağ’da yatırımları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, Akçadağ’da yatırımları yerinde ...
Polisten Covid-19 önlemlerine sıkı takip
YEREL HABERLER Polisten Covid-19 önlemlerine sıkı takip
Ticaret Borsası’ndan kan bağışına kampanyasına destek
YEREL HABERLER Ticaret Borsası’ndan kan bağışına kampanyasına destek
MTSO yönetiminden Teknokent ziyareti
YEREL HABERLER MTSO yönetiminden Teknokent ziyareti
Vefa sosyal destek grubu üyesine doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Vefa sosyal destek grubu üyesine doğum günü sürprizi
İmam Hatip Okullarında kan bağışı kampanyası sürüyor
YEREL HABERLER İmam Hatip Okullarında kan bağışı kampanyası sürüyor
Deprem konutları için yer tespiti yapılıyor
YEREL HABERLER Deprem konutları için yer tespiti yapılıyor
Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları ...
Malatya’da yasa dışı kenevir operasyonu
YEREL HABERLER Malatya’da yasa dışı kenevir operasyonu
Teknik direktör Karaman, başkan Gevrek'in bahçesinde çilek topladı
YEREL HABERLER Teknik direktör Karaman, başkan Gevrek'in bahçesinde ...
Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyor
4 il için kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı
YEREL HABERLER 4 il için kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı
Hikmet Karaman, Başkan Gevrek'in baba ocağına hayran kaldı
YEREL HABERLER Hikmet Karaman, Başkan Gevrek'in baba ocağına hayran ...
YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, MTÜ Senatosu’na katıldı
YEREL HABERLER YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, MTÜ Senatosu’na katıldı
Malatya'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Milletvekili Kahtalı ve Başkan Çınar, mahalleleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı ve Başkan Çınar, mahalleleri ...
Malatya’da uyuşturucuya geçit verilmedi
YEREL HABERLER Malatya’da uyuşturucuya geçit verilmedi
Bir ayda 5 milyon TL’lik ceza kesildi
YEREL HABERLER Bir ayda 5 milyon TL’lik ceza kesildi
Mersedes Kadir'in hayatı kitaplaştırıldı
YEREL HABERLER Mersedes Kadir'in hayatı kitaplaştırıldı
Normalleşme başladı, 2 ton tatlı dağıttı Malatyalı esnaf bugünü bayram olarak gördü, bedava kadayıf dağıttı
YEREL HABERLER Normalleşme başladı, 2 ton tatlı dağıttı Malatyalı ...
Kaçak avlananlara 73 bin 500 TL ceza
YEREL HABERLER Kaçak avlananlara 73 bin 500 TL ceza
İtfaiye Dairesi’nin bazı birimler yeni merkeze taşındı
YEREL HABERLER İtfaiye Dairesi’nin bazı birimler yeni merkeze ...
Yeşilyurt’ta Devlet Hastanesi tekrar poliklinik hizmeti vermeye başladı
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta Devlet Hastanesi tekrar poliklinik ...
Şehit yakınları ve gazilerden idam yasası çağrısı
YEREL HABERLER Şehit yakınları ve gazilerden idam yasası çağrısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X