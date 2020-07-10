Yeşilyurt, yöresel lezzetlerle ön plana çıkarılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt, yöresel lezzetlerle ön plana çıkarılacak

İHA

Yeşilyurt, yöresel lezzetlerle ön plana çıkarılacak

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt’un yöresel lezzetlerinin ön plana çıkarılması ve kadın istihdamının arttırılması için kurulan Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi, kadın girişimcilere öncülük edecek.
Fahri Başkanlığını Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın eşi Semra Çınar ile AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi’nin üstlendiği Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi, Gedik Sosyal Tesislerinde bir araya gelerek tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.
"Hep birlikte imza atacağız”
Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifinin Malatya ve Yeşilyurt için hayırlı olmasını temenni eden Yeşilyurt Belediye Başkanının eşi Semra Çınar, “Kooperatifimizin hayırlı ve güzel işlerin altına imza atmasını Cenabı Allah hepimize nasip etsin inşallah. ‘Birlikten kuvvet doğar’ diye çok güzel bir atasözümüz vardır. Bir olunca, birlikte olunca ve güçlerimizi birleştirince başaramayacağımız iş yoktur. Kooperatifimiz özelde ortaklarının genelde ise ilçemiz kadınlarının her türlü ihtiyacını karşılamaya yönelik ürün ve hizmetleri zamanında, güvenilir, kaliteli ve uygun şartlarda sağlamayı, bunları yaparken çevreye ve doğaya saygılı olmayı, kadınların sosyal ve kültürel gelişimlerinin öncüsü olmayı amaçlamaktadır” dedi.
Öncelikli hedeflerinin kadın istihdamını artırmak olduğuna dikkat çeken Semra Çınar, “Kadınların evlerinden çıkarak üretime katılmaları ve sosyoekonomik hayata dâhil olarak güçlenmeleri son derece önemlidir. Böylece bir taraftan kadınların yaşadığı ortak sorunlar azalacak, bir taraftan da kadının etkin olduğu bir kalkınma modeli gelişecektir. Bilindiği üzere şehrimiz gastronomi şehridir. Yeşilyurt’un tarihini, kültürünü ve eşsiz lezzetlerini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla yapmış olduğumuz dört dörtlük şehrimizde 44 çeşit kahvaltımızı ve birçok yemek çeşitlerimizi herkesçe bilinmesini istiyoruz. Satışını yapacağımız ürünlerimiz; Yeşilyurt kirazı, kiraz yaprağıdır, salamur a olarak ta kiraz ve üzüm yaprağını sayabiliriz. Ev yapımı reçel çeşitleri olarak sarı kiraz, kiraz, vişne, kayısı, incir ve şeftali reçellerine ayrıca dut ve karadut pekmezlerini düşünüyoruz. Doğal yollarla kurutulmuş biber ve patlıcan kurusu, şifalı otlar, kurutulmuş peynirler, kiraz sapı ve çekirdeği de ürün yelpazemiz içindedir. Ev yapımı erişte ve tarhana çeşitleri, sirke ve salça gibi ürünlerimiz kooperatif ortağı kadınlarımızın üretip paketleyeceği, hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde pazara sunulacak ürünler arasındadır. Önceliğimiz; Yeşilyurt’umuzun tescilli ürünü olan kiraz yaprağı ve yöresel yemeklerimizi tanıtmaktır. Kiraz yaprağı sarması başta olmak üzere içli köfte, analıkızlı köfte, mantı, üzüm yaprağı sarması, kuru dolma, kömbe, ev baklavası ve diğer yemeklerimizi en güzel şekilde hazırlayıp mekanlarımızda misafirlerimize ikram edeceğiz. İnanıyorum ki; hep birlikte örnek çalışmalar yaparak Yeşilyurt’lu kadınların kalkınmasına katkı sağlayacağız. Bugün küçük adımlarla çıktığımız bu yolun sonunda göreceğiz ki başta kooperatif ortakları olmak üzere bütün Yeşilyurt’lu kadınlar üretmenin ve ürettiklerini ekonomiye kazandırmanın mutluluğunu yaşayacaklar. Kendi emeklerinin ürünü olan bir ekonomik özgürlüğe kavuşacaklardır. Bütün gayretlerin asıl amacı budur, sadece konuşarak ileri gidemeyeceğimiz apaçık ortadadır. Çalışmalı, hayallerimizi gerçeğe dönüştürmeliyiz. Yeşilyurt’un yöresel ürün ve yemeklerinin tanıtılması ve hak ettikleri değeri bulması için gece gündüz demeden gayret göstereceğiz. Böylece bir taraftan ekonomik katkı sağlarken diğer taraftan evlerinde oturan ve sahip oldukları yetenekleri üretime dönüştüremeyen kadınlara teşvik edici bir örnek olacağız. Devletimizin ve ilgili bakanlıkların kadınlara yönelik destekleri sayılamayacak kadar çoktur, bu fırsatları da değerlendirerek çok güzel işlerin altına imza atacağımıza inanıyoruz. Kadın eli değince her şeyin nasılda değiştiğini tüm dünyaya göstermeliyiz” İfadelerini kullandı.
“Kültürel zenginlikleri ve yöresel tatları en güzel şekilde tanıtacağız”
Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifinin faydalı ve verimli çalışmaların altına imza atacağını ifade eden AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ise “Kadınlarımızı ekonomik hayata katılımlarını artırmanın yanı sıra kentimizin ve ilçemizin kültürel zenginlikleri ile yöresel tatlarının tanıtımı yapmak adına kurulan kooperatifimizi gerçekten çok önemsiyoruz. Yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla hep birlikte çalışarak güzel çalışmaların altına imza atacağız. Özelde Yeşilyurt’umuza genelde ise Malatya’mıza kadın eliyle değer katmak adına yola çıktık. Önümüzdeki beş yıl içerisinde ürün imalatından paketlemeye ve satış işlemleriyle tarladan sofraya kadar olan süreçte bir çok kadınımızı dâhil ederek kadın istihdamına katkıda bulunmak istiyoruz. Kadın istihdamına büyük önem veren ve bu işin öncülüğünü yapan Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yereldeki yol arkadaşları, AK Belediyeciliğin mimarları Belediye Başkanlarımızla bu noktada çok büyük hassasiyet gösteriyorlar. Bu konuda büyük bir destek verip, hassasiyet gösteren Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a teşekkürlerimi sunuyorum. Adım adım hedeflerimizi büyüterek kooperatifimizi ülke geneli kooperatiflerin katılımdan oluşan Türkiye Kooperatifler fuarında yer almasını sağlamak ve açacağımız stantlarla ürünlerimizin yanı sıra, ilçemizin de etkin bir tanıtımı gerçekleştirilmektedir. Gönül verdiğimiz bu şehre, daima gönüllülük esasıyla emek vermeyi seviyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından kooperatifin faaliyetlerinden olan yöresel lezzetlerin hazırlanışı, paketlemesi ve satış sürecine dair geçen sürece ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İki tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER İki tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Malatya'dan 3 proje Türkiye derecesi yaptı
YEREL HABERLER Malatya'dan 3 proje Türkiye derecesi yaptı
(Görüntülü) MALATYA Koku filminin çekimleri Malatya'da başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) MALATYA Koku filminin çekimleri ...
Kredi Kayıt Bürosundan 'Patent' açıklaması
YEREL HABERLER Kredi Kayıt Bürosundan 'Patent' açıklaması
Yeni Malatyaspor 35 puan barajını geçmek istiyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor 35 puan barajını geçmek istiyor
Koku filminin çekimleri Malatya'da başladı
YEREL HABERLER Koku filminin çekimleri Malatya'da başladı
Yeni Malatyaspor’da gözler Beşiktaş maçına çevrildi
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da gözler Beşiktaş maçına çevrildi
Malatya'da pencereden düşen şahıs yaralandı
YEREL HABERLER Malatya'da pencereden düşen şahıs yaralandı
Kendini eve kilitleyen silahlı şahsa droneli operasyon
YEREL HABERLER Kendini eve kilitleyen silahlı şahsa droneli ...
TÜMSİAD Malatya’da görev değişikliği
YEREL HABERLER TÜMSİAD Malatya’da görev değişikliği
Malatya Barosu’ndan icra memuruna saldırıya tepki
YEREL HABERLER Malatya Barosu’ndan icra memuruna saldırıya tepki
Terör örgütü propagandasından 2 gözaltı
YEREL HABERLER Terör örgütü propagandasından 2 gözaltı
Milletvekili Fendoğlu, Malatya'nın sorunlarını Bakan Karaismailoğlu’na iletti
YEREL HABERLER Milletvekili Fendoğlu, Malatya'nın sorunlarını Bakan ...
Vahap Küçük’ün adı meydanda yaşatılacak
YEREL HABERLER Vahap Küçük’ün adı meydanda yaşatılacak
Çekte ‘Karekod’u bulan Malatyalı, patent davasını kazandıFindeks ile Malatyalı buluşçu arasındaki patent davasında karar çıktıUygulamayı bulan Erkan Gölgeli: "Patentteki ihtiyati tedbir nedeniyle ülkemize gelecek 30 milyon dolara da engel olundu”
YEREL HABERLER Çekte ‘Karekod’u bulan Malatyalı, patent davasını ...
MGTC’de seçim Ağustos’ta
YEREL HABERLER MGTC’de seçim Ağustos’ta
Malatya’nın geleceği konuşuldu
YEREL HABERLER Malatya’nın geleceği konuşuldu
Malatya Büyükşehir’den Doğanşehir’e çıkarma
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir’den Doğanşehir’e çıkarma
Battalgazi Devlet Hastanesi 2021’de hizmet verecek
YEREL HABERLER Battalgazi Devlet Hastanesi 2021’de hizmet verecek
15 Temmuz klibine yoğun ilgi
YEREL HABERLER 15 Temmuz klibine yoğun ilgi
Yeni Malatyaspor yeni sezonun ilk transferini yaptı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor yeni sezonun ilk transferini yaptı
Modern pentatlonda başarı sözü
YEREL HABERLER Modern pentatlonda başarı sözü
Malatya'da, terör propagandasına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da, terör propagandasına 2 gözaltı
Esnaflara Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Esnaflara Covid-19 denetimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X