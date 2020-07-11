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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da uyuşturucuya geçit yok

İHA

Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından uyuşturucuyla ilgili 5 farklı operasyon gerçekleştirilip uyuşturucu malzemeleri ele geçirilirken, 10 zanlının gözaltına alındığı ve bunlardan 4'ünün tutuklandığı bildirildi.

Malatya’da uyuşturucuya geçit yok

Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından uyuşturucuyla ilgili 5 farklı operasyon gerçekleştirilip uyuşturucu malzemeleri ele geçirilirken, 10 zanlının gözaltına alındığı ve bunlardan 4’ünün tutuklandığı bildirildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda 5 farklı operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan operasyonlar neticesinde, araç içerisinde gizlenmiş vaziyette 390 gram toz esrar maddesi, başka bir araç içerisine gizlenmiş vaziyette 23 fişek halinde 18,92 gram Metamfetamin maddesi ve 0,96 gram Sentetik Kannabinoid maddesi, 0,63 gram Metamfetamin maddesi, 141 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap
15,64 gr Sentetik Kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Yapılan operasyonlar sonucunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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