Düğün sonrası 19 kişide koronavirüs tespit edildi



MALATYA, (DHA)MALATYA'da, düğünün ardından 19 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Düğünde temasta bulunanlar, evlerinde izole edildi.

Kentte bir düğün salonunda yapılan düğün törenine katılan 1 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine düğüne katılanlara Covid-19 testi yapıldı. 19 kişinin testleri pozitif çıktı. Düğün görüntüleri izlenerek, temasta bulunduğu tespit edilenler ise evlerinde izole edildi. Malatya Valisi Aydın Baruş da yaptığı yazılı açıklamada, "İlimizde bir düğüne katılanlar arasında 19 pozitif vaka tespit edildi. Özellikle düğün ve cenaze gibi toplu bulunulan alanlarda uzun süre kalmamaya dikkat edelim. Maske, mesafe ve temizlik çok önemli" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-07-17 17:47:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.