Mersedes Kadir’in kitabı ilgi gördü

Malatya'da gününü 'araba' zannettiği sopanın üzerinde geçiren ve 18 Nisan'da hayatını kaybeden 'Mercedes Kadir' lakaplı 36 yaşındaki Fatih Kaydı'nın hayatı ve anıları kitaba aktarılmasından sonra kitap ilgi gördü.

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt’a bağlı Tecde Mahallesi'nde yaşayan, kentte herkesin "Mercedes Kadir “ diye hitap ettiği Fatih Kaydı’nın hayatını içeren kitabın imza programı Malatya Park AVM’de yapıldı.

"Kadir sevgiyi hak ediyor"

Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, yazıp basımını yaptırdığı Mercedes Kadir isimli kitabı imzalarken yaptığı açıklamada, kitabın ilgi gördüğünü söyledi. Ali Yiğit, “'Mercedes Kadir' lakaplı 36 yaşındaki Fatih Kaydı'nın hayatını anlatan bir kitap yazdım. 3 aydır içerisinde bitirdim. Fatih Kaydı isimli ve lakabı Mercedes Kadir olan ve 18 Nisan’da KOAH hastalığından vefat eden herkesçe sevilen bu şahısın hayatını anılaştırmak istedim. Fatih Kaydı’nın doğduğu ve yaşadığı Tecde Mahalle Muhtarı olarak görev iki dönemdir görev yapıyorum. Kendisini yakından tanıyorum ve ilgileniyordum. Malatya’mızda birçok hatıraları vardı. Malatyalılar Mercedes Kadir’ i sevmişti. Sevgi parayla alınmıyor. Kadir’i Malatyalılar çok sevdi. Kadir’in makam ve mevkisi yoktu. 3 metre sopası vardı ve herkes onu sevdi” ifadelerini kullandı.

Yiğit, “Mercedes Kadir’in hayatını anlatan bir kitap yazdıktan sonra ilk etap da 3 bin adet kitap bastırdım. Kitap masrafları çıktıktan sonra vefa göstereceğiz ve gelirini aileye başlayacağım. Çünkü ailesi fakir ve muhtaçlar” şeklinde konuştu.

Kitap imzalama alanında, Mersedes Kadir'in fotoğraf tabloları da yer aldı.

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