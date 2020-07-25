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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt’ta çevre yatırımları arttı

İHA

Yeşilyurt’ta çevre yatırımları arttı

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, her alanda olduğu çevre sağlığı açısından da önemli olan dev yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi.
Yeşilyurt Belediyesi olarak çevre yatırımları hakkında bilgi aktaran Başkan Çınar, her alanda olduğu gibi çevre yatırımlarında markalaşmak ve örnek hizmetlerde bulunmak amacıyla dev yatırımları hayata geçirdiklerini ifade etti. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ 31 Mart seçimlerinden günümüze kadar gelen süreçte çevre dostu yerel yönetim mantığıyla hareket ederek ilçemizi temiz, huzurlu ve refah seviyesi yüksek bir ilçe hüviyetine ulaştırmak amacıyla farkındalık oluşturan çok ciddi hizmetlerde bulunduk. Doğa hiç şüphesiz istediğimiz gibi kullanabileceğimiz bir sömürü ve sınırsız bir kaynak alanı değildir. Sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamak için doğaya sahip çıkmak ve korumak gerektir. Ecdadımızın bizlere miras olarak bıraktığı çevreyi, bizler de temiz ve sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere bırakmamız lazım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından başlatılıp,Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başarıyla devam eden ‘Sıfır Atık’ projelerini en fazla destekleyen yerel yönetimler arasında ilk sıralarda yer almaktan gurur duymaktayız. 2019 yılı Kasım ayında İstanbul’da düzenlenen 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi’nde ‘Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi ve ‘Mobil Geri Dönüşüm’ projelerimizin Yerel Yönetimler ‘Sıfır Atık’ Başarı ödülüyle taçlandırılması, çevre dostu bir belediye olduğumuzun açık bir göstergesidir. Çevre yatırımlarında bin 359 belediye arasında ilk 5’te yer alan bir belediye olarak, 3 bin 39 metrekare alan üzerine kurulu bin 300 metrekaresi kapalı tam otomatik sistemle hizmete sunduğumuz Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisimiz teknik alt yapısı ve donanımının yanı sıra atıkların ayrıştırılması ve ber taraf edilmesi noktasında ki faaliyetleriyle çevre yatırımlarına örnek gösterilmektedir. Alanında uzman ekiplerin gözetiminde gerçekleşen atık toplama ve ber taraf edilme işlemleri sırasında ilçemizin mücavir alanlarındaki tüm resmi kurumlar, eğitim merkezleri, okullar, marketler, siteler, alış veriş merkezleri ve spor tesislerinde toplanan atıklar, özel araçlarla tesisimize getirilmektedir.22 personel ve 4 toplama aracımızla 15 Eylül 2019 tarihinde çevre izin lisans belgesini alarak hizmete sunduğumuz bu özel yatırım alanımızda 15 Eylül 2019 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında 620 bin 680 kilogram karışık ambalaj toplanarak, 5 bin797 adet ağacın kesilmesine, 485 bin litre petrol, 7 bin 76 metreküp su ile 2 milyon 153 bin 473 kilovat enerji tasarrufu sağlanmıştır. Tesislerimizin farklı bölümlerinde 14 farklı atık malzemeyi geri dönüşümünü gerçekleştirmek üzere topluyoruz. Ambalaj atığından atık elektrikli ve elektronikli eşyalara, plastikten kağıda, naylondan metal parçalarına kadar farklı atıkları burada toplayıp 500 ile 700 kiloluk balyalarla ayrı ayrı tasnifleyerek geri dönüşümü mümkün olanları lisanslı veya bakanlığın anlaşmalı yetkilendirilmiş kuruluşlarına ve geri dönüşüm tesislerine, geri dönüşümü mümkün olmayanlar ise lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderilerek ber taraf edilmesini sağlıyoruz. Geniş yelpazede sürdürdüğümüz çevre yatırımlarımız kapsamında 2019 yılı Mart ayından bugüne kadar topladığımız 56.639 kilogram bitkisel atık yağı lisanslı tesislere göndererek 56.000 litre biyodizel geri kazanımını sağlarken, topladığımız 2 ton atık pil ile 8 bin metreküp toprağın zehirlenmesinin önüne geçmiş olduk. 12 ton elektrikelektronik ve floresan atık toplayarak olumsuz çevresel etkilerinin önüne geçmeye gayret gösteren ekiplerimiz, 22 bin 180 kilogram ömrünü tamamlamış lastikleri toplayarak, çevreye olan zararları azaltılıp geri kazanımı sağlamıştır. 2019 yılında 206 bin 760 adet, 2020 yılında ise yaklaşık 105 tonu bulan 4 bin 700 çuval tekstil ve giysi ürünleri toplanarak, yıkama, kurutma, ütüleme ve onarım işlerimden sonra Emanet Çarşımız üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Bununla birlikte niteliksiz 22 ton tekstil ürünü geri kazanım lisanslı firmalara teslim edilerek döngüsel ekonomiye katkıda bulunduk. Çevre yatırımlarında rol model olan, örnek alınan ve markalaşan bir Yeşilyurt kimliğine doğru hızla adımlarla ilerliyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Sıfır atık belgesini Malatya’da alan ilk yerel yönetimiz”
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınması zorunlu hale gelen ‘Sıfır Atık’ Belgesini Malatya’da ilk alan yerel yönetim olduklarını belirten Başkan Mehmet Çınar, “Çöplerin ayrıştırılarak milli ekonomiye kazandırılması ve atık çöplerin oluşmaması adına ilçe genelinde yaptığımız başarılı çalışmaların yanı sıra hizmet binalarına yerleştirdiğimiz geri dönüşüm atık kutuları ve personellere yönelik eğitim çalışmalarımızdan dolayı ‘Sıfır Atık’ Belgesini almaya hak kazandık. Yeşilyurt Belediyesi olarak çevrenin kirlenmesini önleme ve çevremizi temiz tutma noktasında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmenin çabası içerisindeyiz. Nefes aldığımız kent, içtiğimiz su, gezdiğimiz yerler ve yaşadığımız çevrenin temiz olmasının yolu, çevreyi kirletmemekten ve engel olmaktan geçer. Çevre dostu bir belediye olarak, insanlara çevre bilincini aşılayan ve çevreye duyarlı bir nesil yetiştirilebilmesi amacıyla farkındalıklar yaratmayı ilkemiz haline getirdik. Doğanın bizlere sunduğu tüm güzellikleri korumak; dünyamıza ve çevremize zarar veren kirliliği önlemek hepimizin ortak görevidir. Çevre, insanın mizacını, doğasını, yaşam şeklini ve yarınlarını da yansıtan bir olgudur. Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla doğanın soluk almasına fırsat verdiğimizde hızlıca kendini yenilediğine şahit olduk. Temiz hava, temiz su ve topraktan gelen gıdanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha keşfettik. Her şerde bir hayır vardır düsturu ile insanlık olarak geçmişte yaptıklarımızdan dersler çıkartarak yeni bir hayata başlamak için bu süreci fırsata çevirmeliyiz. Çevre sorunlarıyla mücadelenin en önemli şartlarından biri de çocuk yaşlardan başlayarak vatandaşlarımıza çevre duyarlılığının aşılanması, tüm insanlığı tehdit eder boyuta ulaşmış bu tehlikeye karşı alınacak tedbirleri toplumun tüm bireylerinin benimsemesidir. Bu hususta aileler ve eğitimciler başta olmak üzere hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Eğer sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamak istiyorsak tabiatımıza ve çevremize sahip çıkmalıyız. En temiz ve en sağlıklı doğada yaşamak bütün insanların ortak hakkıdır” diye bilgiler aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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