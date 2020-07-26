1'inci Lig'e düşen Yeni Malatyasporlu futbolcular maç sonunda ağladı



Taha AYHAN / MALATYA (DHA) Süper Lig'e veda ederek TFF 1'inci Lig'e düşen BtcTurk Yeni Malatyaspor'da futbolcular maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla gözyaşlarına hakim olamadı.

Süper Lig'de 3'üncü sezonunu geçiren ve bu sezon başında UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligi 36 puanla 16'ncı sırada tamamladı. Yeni Malatyaspor ligin son haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırladı. Maç konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Yeni Malatyaspor, böylelikle Süper Lig'e veda etti ve TFF 1'inci Lig'e düştü. Yeni Malatyasporlu futbolcular, maçın düdüğünün çalmasıyla yere yığıldı. Sarı siyahlı takımın futbolcuları gözyaşlarına hakim olamadı. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve kulüp çalışanları da stadı terk etmeyerek büyük üzüntü yaşadı.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-07-26 00:16:08



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