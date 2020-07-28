Yeni Malatyaspor, son sezonda 3 teknik adamla çalıştı

Yeni Malatyaspor’da ligdeki kötü gidişat sonrası Kemal Özdeş’in yerine göreve getirilen Hikmet Karaman takımın başında çıktığı 11 maçta 8 puan toplayarak küme düşülmesinde etkin rol oynadı.

Sezon başından bu yana 3 teknik adamla çalışan Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Sergen Yalçın’dan sonra göreve gelen Kemal Özdeş ve Hikmet Karaman ile hedeflediği puanları toplayamadı. Özdeş ile 5 haftada 0 çeken Malatya ekibi, Karaman yönetiminde de 8 puan toplayarak ligin ilk yarısında Sergen Yalçın ile toplanan 24 puana rağmen sezonu küme düşerek tamamladı.

Sarıkırmızılılar Karaman yönetiminde ilk galibiyetini ligin 28. haftasında Göztepe karşısında elde etmişti.

Süper Lig’de kötü bir ikinci yarı geçirerek oynadığı 17 maçtan sadece 2 galibiyet çıkarabilen Yeni Malatyaspor, ligin son maçında sahasında Gaziantep FK’ya 10’lık skorla kaybederek 3 sezon önce yükseldiği Süper Lig’e veda etti.

Yeni Malatyaspor, Karaman yönetiminde çıktığı maçlarda şu sonuçları aldı:

Yeni Malatyaspor :1 Trabzonspor:3

Yeni Malatyaspor: 1 Konyaspor: 1

Kayserispor: 2 Yeni Malatyaspor: 1

Yeni Malatyaspor: 1 Kasımpaşa: 2

Yeni Malatyaspor: 2 Göztepe: 1

Fenerbahçe: 3 Yeni Malatyaspor: 2

Yeni Malatyaspor: 0 Gençlerbirliği: 0

Sivasspor: 0 Yeni Malatyaspor: 1

Yeni Malatyaspor: 0 Beşiktaş: 1

Rizespor: 3 Yeni Malatyaspor: 0

Yeni Malatyaspor: 0 Gaziantep FK: 1

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