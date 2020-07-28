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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılay hem bağış topluyor, hem de yardım ediyor

İHA

Kızılay Yeşilyurt Şubesi tarafından, kentteki AVM'lere açılan stantlarla hayırseverlerden vekalet yolu ile kurban bağışı toplanıyor. Bir taraftan bağış istenirken, bir taraftan da Kızılay gönüllüleri yardıma muhtaç ailelere de yardım götürmeye devam ediyor.

Kızılay hem bağış topluyor, hem de yardım ediyor

Kızılay Yeşilyurt Şubesi tarafından, kentteki AVM’lere açılan stantlarla hayırseverlerden vekalet yolu ile kurban bağışı toplanıyor. Bir taraftan bağış istenirken, bir taraftan da Kızılay gönüllüleri yardıma muhtaç ailelere de yardım götürmeye devam ediyor.
Vekaleti alınacak kurban hisseleriyle bu yıl, yurt içi ve yurt dışında 4 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefleyen Kızılay, kurban bayramının dayanışma ve yardımlaşma ruhunu 4 kıtada yaşatacak. Kızılay bu yıl, Türkiye de dahil 16 ülkede vekalet sahipleri adına kurban kesecek. Kızılay vekâlet bedellerini ise yurt içi için bin 50 TL, yurt dışı için 850 TL olarak belirledi.
Kızılay Yeşilyurt Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz, 2020 kurban bağış kampanyası kapsamında Malatya Park AVM ve Doğan Cadde AVM’de stantlar açarak bağışçılardan vekalet aldıklarını söyledi.
Türk Kızılayı’nın yurt içi ve yurt dışında İslami şartlara uygun olarak vekalet sahiplerinin isimleri okunarak kurban bayramının ilk üç günü kesimleri yaptığını belirten Korkmaz, “Kesilen kurbanların bir kısmı bayramda dağıtılırken, bir kısmı da Kızılay’ın entegre et tesislerinde son teknoloji kullanılarak ve hijyenik ortamlarda kıyma ve kuşbaşı olarak paketlenip yıl içerisinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere ambalajlanıyor” dedi.
Yeşilyurt Şubesi olarak Malatya’da ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Korkmaz, “Gıda kolisi ile birlikte en az ikişer paket de Kızılay’ımızın kurban etlerinden hazırlamış olduğu kuşbaşı ve kıyma paketlerini de ailelerimize iletiyoruz. Böylelikle bağışçılarımızın, kurban bağışlarını yıl boyu ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olmasını da sağlamış oluyoruz. Uygulanan bu model sayesinde ihtiyaç sahipleri sadece kurban bayramında değil, yıl boyu ete kavuşuyor.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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