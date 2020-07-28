Arguvan Kaymakamlığı’na atanan Dolaş göreve başladı

Malatya’nın Arguvan ilçesine atanan Kaymakam Gökhan Dolaş, yeni görev yerinde başladı.

Kaymakam Dolaş’ı, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım ilçe Jandarma Komutanı Ali Ayva diğer ilgili ve yetkililer karşıladı.

Kaymakam Gökhan Dolaş, Arguvan Kaymakamlığı makamına oturduktan sonra yaptığı açıklamada, ilçe halkıyla her daim istişare halinde bulunacağını belirterek, “Türkü diyarı Arguvan ilçesinde göreve başlamaktan çok mutluyum. İnşallah vatandaşlarımızla beraber ilçemiz için güzel hizmetler yapmaya çaba göstereceğiz. Vatandaşın erişebileceği, bizim vatandaşa ulaşacağımız hizmetlerle Arguvan’a kaliteli, güzel işler yapmaya çalışacağız inşallah” dedi

Kaymakam Gökhan Dolaş, 1989 tarihinde Adıyaman’da doğdu. İlk, Orta ve lise öğrenimini Fatih İlköğretim Okulu ve Adıyaman Anadolu Lisesinde Tamamladı. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1,5 yıl Maliye Bakanlığında Maliye Uzman Yardımcısı olarak çalıştı. Kaymakamlık mesleğine intisap ettikten sonra Gaziantepİslahiye ve NevşehirAvanos ilçelerinde Kaymakam refikliği stajı; Mülkiye Teftiş Kurulunda teftiş stajı, UşakKarahallı, YozgatÇekerek ve EskişehirMahmudiye ilçelerinde vekalet stajı yaptı. İngiltereLeicester şehrinde 8 ay süreyle dil eğitimini tamamladı.

Arguvan ilçe kaymakamı olarak atanan Gökhan Dolaş, evli ve bir çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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