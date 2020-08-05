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Başkan Sadıkoğlu’ndan Covid-19 denetimleri yorumu

İHA

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, son günlerde korona virüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle yayımlanan yeni tedbir kararları ile İçişleri Bakanlığı tarafından 6 Ağustos Perşembe günü yapılacağı açıklanan Covid19 denetimleri hakkında konuştu.

Başkan Sadıkoğlu’ndan Covid-19 denetimleri yorumu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, son günlerde korona virüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle yayımlanan yeni tedbir kararları ile İçişleri Bakanlığı tarafından 6 Ağustos Perşembe günü yapılacağı açıklanan Covid19 denetimleri hakkında konuştu.
İl Hıfzıssıhha Kurulunda yer alan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu konu hakkında yaptığı açıklamada, şehirdeki kalabalıklaşmaların büyük oranla alışveriş ortamlarında olduğuna vurgu yaparak, iş yeri sahiplerinin alacakları tedbir ve müşterilerine yapacakları uyarıların kolluk kuvvetleri ve yetkililerin denetimleri kadar etkili olacağını belirtti.
Başkan Sadıkoğlu, ayrıca vatandaşların yaptırımlardan ziyade sağlık konusunda kaygı duyması gerektiğine dikkat çekerek, “Endişemiz cezalardan önce sağlık olmalı” ifadelerini kullandı.

“İyi bir sınav verdik, devam etmeli”
Sadıkoğlu; “İlk vakanın görüldüğü Mart ayının ardından sürekli artan hasta sada tedirginliğe yol açtı. Olaya Malatya özelinde bakacak olursak maalesef günlük vaka sayısının 100’e kadar ulaştığı yönünde açıklamalar var. Salgın sürecinde ardı ardına gelen tedbirlere, uyarılara, soyısı 23 Nisan’da pik noktasına ulaşmış ve ardından düşüşe geçmişti. Bu grafik bir süredir olumlu şekilde seyrederken son günlerde vaka sayısında yeniden artış yaşanması vatandaşlarımız sokağa çıkma yasaklarına son derece dikkat eden, bu süreçte iyi bir sınav veren Malatya halkının, vaka sayılarının yeniden arttığı bu dönemde de aynı hassasiyeti göstermesi gerekiyor. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci ancak, vatandaşlarımız, iş dünyası ve yetkililerin bütüncül sorumluluk anlayışı ile olumlu nihayetlenebilir” dedi.

“Cezalardan değil sağlığımızdan endişe etmeliyiz”
İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliği’ne gönderdiği “Covid19 Tedbirleri” genelgesi ile Perşembe günü, pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşımalar, AVM, lokantalar. Alanlarda gerçekleştirilecek ‘Büyük Denetim’ hakkında da konuşan Sadıkoğlu, “Bakanlıklarımızın ve Bilim Kurulumuzun salgının seyrine göre aldığı ciddi aksiyonlar pandemi sürecinde başarılı sonuçlara ulaşmamıza vesile oldu. İçişler Bakanlığımız; salgının topum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve yayılım hızını kontrol etme amacıyla adımlar atmaya devam ediyor. Artan vaka sayıları nedeniyle açıklanan yeni tedbir ve denetim kararlarında, ikna edicilik ve caydırıcılık ilkelerine ağırlık verildiğini görüyoruz. Vatandaşlarımızın, üyelerimizin ve işletmecilerimizin bugün ve daha sonra alınacak kararları, yaptırım, ceza veya yasak korkusuyla değil kişisel ve toplum sağlığı adına uygulaması gerektiğini düşünüyorum. Özetle, endişemiz, ceza veya yasaklar değil sağlık olmalı” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşımız esnafımıza destek olmalı”
Sadıkoğlu, ticari işletmelere bu dönemde önemli bir misyon yüklendiğini belirterek, “İş yeri sahiplerimizin alacakları tedbirler ve müşterilerine yapacakları uyarıların kolluk kuvvetleri veya yetkililer tarafından yapılan denetimler kadar etkili olacağını düşünüyorum. Zira vatandaşlarımızın cadde, sokak veya kapalı mekanlarda oluşturduğu kalabalığın büyük bölümü ticari amaçlı. İş yerlerinde kararlılıkla uygulayacak mesafe ve hijyen kuralları ile müşterilerin uyarılması ciddi önem taşıyor. Yaz mevsiminde olmamız ve yasaklar nedeniyle biriken düğünlerin şu sıralar yapılması özellikle organizasyon firmalarımıza büyük bir sorumluluk yüklüyor. Üyelerimizin bu süreçte gerekli önlemleri aldıklarını ve kalabalık gruplara hizmet verdikleri için bu işi büyük bir titizlikle yaptıklarını biliyoruz. Vatandaşlarımızdan, bu coşkulu ve mutlu günlerinin sonraki dönemde bir pişmanlığa dönüşmemesi adına bakanlığımız nezdinde getirilen kurallara uymalarını ve işletmecilerimize de bu konuda destek olmalarını rica ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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