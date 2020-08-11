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Yeşilyurt Belediyespor'dan bir flaş transfer daha

İHA

TFF 3. Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, dış transfer çalışmaları kapsamında Nevşehir Belediyespor'da forma giyen forvet oyuncusu Emre Gemici'yi renklerine bağladı.

Yeşilyurt Belediyespor'dan bir flaş transfer daha

TFF 3. Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, dış transfer çalışmaları kapsamında Nevşehir Belediyespor’da forma giyen forvet oyuncusu Emre Gemici’yi renklerine bağladı.
Yeni sezon hedefini şampiyonluk olarak belirledikten sonra harekete geçen Yeşilyurt Belediyespor, forvet bölgesine önemli bir isim ile takviye yaptı. Turuncuyeşilliler dış transferde sekizinci transferini gerçekleştirerek yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Takımımız dış transferde Nevşehir Belediyespor forması giyen başarılı forvet oyuncusu Emre Gemici ile anlaşmaya varmıştır. Camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olsun" İfadelerine yer verildi.
Turuncuyeşillilerin yeni sezon kamp çalışmalarına ise ağustos ayının sonuna doğru başlayacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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