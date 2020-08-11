Rektör Kızılay’dan maske uyarısı

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Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yeni tip korona virüs (Covid19) konusunda maske uyarısı yaparak, “Covid 19'a yakalanınca kabahati başkasına bulmayın. Tedbir önler” dedi.

Malatya dahil 5 il’de yeni tip korona virüs (Covid19) salgın hastalığı artınca, yetkililer uyarı üzerine uyarı yapıyor. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Covid19 konusunda maske uyarısı yaptı.

Kızılay, “Maske, mesafe ve el yıkama önemlidir. Uymayanlar için her geçen gün çember daralıyor. Covid 19'a yakalanınca kabahati başkasına bulmayın. Tedbir önler. Maske biraz terletir ama yüksek ateşten korur" ifadelerine yer verdi.

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