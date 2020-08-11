Malatya'da, 1 mezrada karantina sona erdi

Altın fiyatları bugün ne kadar?

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kayadibi Mahallesi'nin Hıdıruşağı mezrasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.

Akçadağ'a bağlı Kayadibi Mahallesi'nin Hıdıruşağı mezrası, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 29 Temmuz günü, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Bu süreçte giriş ve çıkışların yasak olduğu mezrada karantina, bugün sonlandırdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-08-11 23:13:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.