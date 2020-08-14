Av dönemi 22 Ağustos’ta başlayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Av dönemi 22 Ağustos’ta başlayacak

İHA

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Türkiye'de 20202021 av dönemi 22 Ağustos tarihinde başlayacağı belirtilirken, Merkez Av Komisyonu kararlarına uyulması istendi.

Av dönemi 22 Ağustos’ta başlayacak

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Türkiye’de 20202021 av dönemi 22 Ağustos tarihinde başlayacağı belirtilirken, Merkez Av Komisyonu kararlarına uyulması istendi.
Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Merkez Av Komisyonu, Av döneminde geçerli olmak üzere ülkemizde kara avcılığıyla ilgili aşağıda yer alan avlanma usul ve esaslarını belirlemiştir. Alınan karar 12 Ağustos 2020 tarihli ve 31211 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır” ifadelerine yer verildi.
Av döneminde Merkez Av Komisyonu kararlarına uyulmasının istenildiği açıklamanın sön bölümünde şunlar belirtildi:
“Avın açılış ve kapanış tarihlerini, Avına izin verilen av hayvanları ile avcı başına avlanabilecek bir günlük av hayvanı limitlerini, Avlanma günlerini, Avlanmanın yasak olduğu avlaklar ile sahaları ,Av dönüşünde avcıların taşıyacakları av hayvanı miktarını, Devlet ve genel avlaklarda avlanmayla ilgili hususları, Avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araçlar, gereçler ve özelliklerini, Mücadele amaçlı avlanma usulünü, belirlemiştir. Buna göre avlanma, tüm bölgelerimizde aynı gün 22 Ağustos 2020 tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacaktır. Alınan karar uyarınca Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecektir. Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak Salı günü de yapılabilecektir. Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Covid-19'dan ölen genç doktorun babası virüsü yendi
YEREL HABERLER Covid-19'dan ölen genç doktorun babası virüsü yendi
Rektör Karabulut: "Malatya kayısısı ve ekonomisi için tarihi bir karardır"
YEREL HABERLER Rektör Karabulut: "Malatya kayısısı ve ekonomisi için ...
Arguvan Belediyespor’da BAL’a yükselme sevinci
YEREL HABERLER Arguvan Belediyespor’da BAL’a yükselme sevinci
Malatya'da, 1 mahalledeki karantina sona erdi
YEREL HABERLER Malatya'da, 1 mahalledeki karantina sona erdi
Kaymakam ve Başkan’dan uyumlu çalışma temennisi
YEREL HABERLER Kaymakam ve Başkan’dan uyumlu çalışma temennisi
Malatya’da bir mahallede karantina kaldırıldı
YEREL HABERLER Malatya’da bir mahallede karantina kaldırıldı
2 FETÖ üyesi yakalandı
YEREL HABERLER 2 FETÖ üyesi yakalandı
Malatya'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
(ÖZEL) Yeni Malatyaspor'un başkan adayı Ahmet Köse: Malatyaspor futbolcu fabrikası olacak
YEREL HABERLER (ÖZEL) Yeni Malatyaspor'un başkan adayı Ahmet Köse: ...
Yeni Malatyaspor 3 Arjantinli futbolcu ile anlaşamaya vardı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor 3 Arjantinli futbolcu ile anlaşamaya ...
TAF Yürüyüş Kupası yarışmasının birincisi Malatyalı sporcu oldu
YEREL HABERLER TAF Yürüyüş Kupası yarışmasının birincisi Malatyalı ...
Tartıştığı eşini tüfekle yaraladı
YEREL HABERLER Tartıştığı eşini tüfekle yaraladı
Malatya'da öfkeli koca eşini pompalı tüfekle yaraladı Parmağı kopan kadın tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Malatya'da öfkeli koca eşini pompalı tüfekle ...
16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kazada hayatını ...
Yeni Malatyaspor, Jetmir Topalli'yi renklerine bağladı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Jetmir Topalli'yi renklerine ...
Malatya'da taksi durağına silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da taksi durağına silahlı saldırı: 1 yaralı
Yeni Malatyaspor'a Kosovalı golcü
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'a Kosovalı golcü
Malatya'daki yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Malatya'daki yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Milletvekili Kahtalı’dan kuruluş yıldönümü mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı’dan kuruluş yıldönümü mesajı
Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi tekrar ziyarete açıldı Asya ve Avrupa’nın en büyüğü
YEREL HABERLER Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi tekrar ziyarete ...
Kaçak kenevirden bir gözaltı
YEREL HABERLER Kaçak kenevirden bir gözaltı
Derebeyleri Taraftarlar Derneği'nden 'resmi dernek biziz' açıklaması
YEREL HABERLER Derebeyleri Taraftarlar Derneği'nden 'resmi dernek ...
Derebeyleri Taraftarlar Derneği’nden açıklama
YEREL HABERLER Derebeyleri Taraftarlar Derneği’nden açıklama
Kahvehane esnafı kısıtlamaların kaldırılmasını istiyor
YEREL HABERLER Kahvehane esnafı kısıtlamaların kaldırılmasını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X