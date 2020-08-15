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Hazine arazisine kenevir ekince yakayı ele verdi

İHA

Malatya'da hazine arazisine uyuşturucu madde ekimi yapan bir şüpheli jandarmanın operasyonu ile gözaltına alındı.

Hazine arazisine kenevir ekince yakayı ele verdi

Malatya’da hazine arazisine uyuşturucu madde ekimi yapan bir şüpheli jandarmanın operasyonu ile gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Malatya’nın Yazıhan ilçesi Böğürtlen Mahallesinde hazine arazisine uyuşturucu madde ekimi yapıldığı istihbaratını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon için harekete geçti. Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda hazinenin arazisine ekili 5 bin 500 kök kenevir maddesi ele geçirilirken, olayın şüphelisi 1 kişi ise gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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