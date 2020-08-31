Malatyalı ressamdan anlamlı resim

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Malatyalı Ressam Nazime Duman Aslan, "çocuk tacizi ve istismarı" konusunu resimledi.

Ressam Nazime Duman Aslan, toplumsal olayları resimlerine yansıtmaya devam ediyor. Aslan, bu kapsamda çocuk istismarı ve çocuk tacizlerini çizimlerine yansıttı. Ressam Duman Aslan çizdiği resimle, "Geleceğime dokunma, çocuğa dokunma, kadına dokunma, hayvana dokunma, insana dokunma yeter artık" mesajını verdiğini ifade etti.

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