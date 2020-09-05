Hem ziyaret hem denetim

Malatya’nın Doğanyol ilçesinin yeni Kaymakamı Talha Altuntaş, ilçede bazı mahalleri ziyaret edip hem sorunları yerinde dinledi, hem de Covid19 denetimi yaptı.
Beraberinde bazı daire müdürleri ile birlikte Gökçe Mahallesine giden İlçe Kaymakamı Talha Altuntaş, vatandaş ve esnaflarla bir araya geldi. Ziyaretlerde, hem sorunları yerinde dinleyen, hem de Covid19 denetimi yapan Altuntaş, yeni tip korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında, maske, mesafe ve temizlik konularında uyarılarda da bulundu.
Daha sonra Gökçe Mahallesinde tamamlanan Milli Eğitim lojmanlarını inceleyen Altuntaş, ardından Koldere Mahallesinde vatandaşları ziyaret etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.