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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya Büyükşehir meclis salonu yenilendi

İHA

Malatya Büyükşehir meclis salonu yenilendi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, baştan aşağı yenilenen Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Eski görünümü ile Malatya’ya yakışmayan bir meclis salonu görünümünde olan Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunun baştan aşağı yenilendiğini belirten Başkan Gürkan, “Meclis salonları bir şehrin onurudur. O şehrin en güzel yapıları meclis salonlarıdır. Dünyanın neresine giderseniz gidin mimari özellikleri ile işlevselliği ve içeriğiyle en güzel binaları Meclis Salonları, Kültür Merkezleri veya Sanat Galerileridir.
Meclis bir şehrin kalbidir. Ankara’nın en görkemli binası TBMM’dir. Çünkü millet orada temsil edilir. Bu yüzden Büyükşehir Meclisi de Malatya’ya yakışır, yaraşır bir formatta olması gerekir. Eski Meclis Salonu’muz ziyaret edenlerin ve vatandaşlarımızın eleştirisine maruz kalmış bir yapıydı” ifadelerini kullandı.
Yaptıkları proje doğrultusunda yenileme çalışmalarına başlandığını ve şu an itibariyle son rötuşların yapıldığına dikkat çeken Gürkan, “Nasip olursa çarşamba günü yapılacak olan Büyükşehir Meclis Toplantımızı baştan aşağı yenilenen meclis salonumuzda gerçekleştireceğiz. Çalışmalar kapsamında Meclis Salonumuzda ses düzeninden masa ve sandalyesine, mescitten meclis üyeleri için yapılan kulis adasına kadar baştan aşağı yenilendi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonumuz Malatya’mıza ve hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Meclisimizde alacağımız kararların Malatya’mıza ve insanlarımıza hayırlı olması diliyorum” şeklinde konuştu.

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