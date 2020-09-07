Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Erdoğan: Söylüyoruz ama tüm yurtta salgın tedbirlerine uyulmuyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Darende ilçe merkezi Somuncu Baba Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Volvo marka M.T. yönetimindeki 34 LZ 1008 plakalı otomobil ile B.G. (26) idaresindeki 15 NR 481 plakalı motosiklet kavşak içerisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Başında kanaması olan yaralı şahıs çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından ekip aracı ile hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.