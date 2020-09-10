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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Battalgazi İlçe Kongresi 12 Eylül’de

İHA

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, ilçe kongresi ile ilgili Battalgazi İlçe Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundular.

AK Parti Battalgazi İlçe Kongresi 12 Eylül’de

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, ilçe kongresi ile ilgili Battalgazi İlçe Başkanlığı’nda açıklamalarda bulundular.
AK Parti Battalgazi İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve partililer katıldı. Toplantıda ilk olarak söz alan İlçe Başkanı Basri Kahveci Battalgazi ilçe teşkilatının kongresinin 12 Eylül’de Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ında gerçekleştirileceğini belirterek, “Şimdiye kadar hamdolsun kongrelerimiz bayram havasında geçiyordu. Genel merkezimin talimatları doğrultusunda, korona virüs nedeniyle, kongrelerimiz delege ve kongreye gelen misafirlerimizin katılımıyla yapılıyor. Bizde 12 Eylül’de Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayında, tarihi mekanda, kongremizi yapacağız. Bize her türlü desteği veren il başkanımıza da teşekkür ediyorum. Dışarıdan gelen misafirlerimizin katılımıyla cumartesi günü saat 11.00’da kongremiz başlayacak. Herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.
AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca da, “Battalgazi ilçe teşkilatımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah aramıza katılacak yeni arkadaşlarımızla, kongrenin getirdiği yeni şevk ile bundan sonra da çalışmalarına azim ve gayretle devam edecektir” şeklinde konuştu.
Battalgazi’nin Malatya’nın önemli ilçelerinden biri olduğunu dile getiren Koca, “Partimizin de sürükleyici ilçelerinden bir tanesi. Bunun en güzel örneğini yerel seçimlerde görmüştük. Osman Başkanımız Belediye Başkanı olarak Malatya’da rekor oyla seçilmişti. Bu seçimlerde elbette başkanımızın olduğu kadar teşkilatımızın da büyük gayret ve çabaları söz konusuydu. Basri Başkanımızın başkanlığında, kadın kollarımız, gençlik kollarımızın da desteği çok büyüktü. Yeni bir kongre ile yeni bir heyecan ve şevk ile yeni aşkla ‘Durmak yok, yola devam’ diyeceğiz. Ben şimdiden Basri Başkanımıza ve yeni seçilecek, yeni oluşacak yönetimimize bu sürecin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah Battalgazi kongremizden sonra Yeşilyurt ilçe kongremizi de gerçekleştireceğiz. Böylelikle kongre süreçlerinde önemli bir adımı geride bırakmış olacağız. Geriye kalan 3 ilçemiz için de sonraki hafta kongrelerimiz devam edecek. Tekrar hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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