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Yeni Malatyaspor’un yeni transferleri tanıtıldı Adil Gevrek: "Yeni transferlerde çok titiz davrandık"

İHA

Yeni Malatyaspor'da sezon öncesi takıma katılan yeni transferler kameralar karşısına çıktı. Yeni Stadyumda düzenlenen toplantıda konuşan Kulüp Başkanı Adil Gevrek, geçen sene yaşadıkları sıkıntıyı bir daha yaşamamak için yeni transferlerde çok titiz davrandıklarını dile getirdi.

Yeni Malatyaspor’un yeni transferleri tanıtıldı Adil Gevrek: "Yeni transferlerde çok titiz davrandık"

Yeni Malatyaspor’da sezon öncesi takıma katılan yeni transferler kameralar karşısına çıktı. Yeni Stadyumda düzenlenen toplantıda konuşan Kulüp Başkanı Adil Gevrek, geçen sene yaşadıkları sıkıntıyı bir daha yaşamamak için yeni transferlerde çok titiz davrandıklarını dile getirdi.
Geçtiğimiz sezon ligde kötü günler geçiren ve düşme hattında sezonu tamamlayan Yeni Malatyaspor, yeni sezon öncesi transferleri ile lige emin adımlarla başlamak istiyor. Son olarak Galatasaray’dan Adem Büyük’ü de renklerine bağlayan Yeni Malatyaspor’da şimdiye kadar transferlerleri yapılan Murat Akça, Jetmir Topalli, Benjamin Tetteh, Zeki Yavru, Eray İşcan, Doğukan Emeksiz, Guido Herrera, Christian Cueva, Fernando Zuqui kameraların karşısına çıktı.
Yeni Malatya Stadyumunda gerçekleştirilen tanıtıma taraftarlar da katılırken, geçtiğimiz günlerde Covid19 testi pozitif çıkan ve sonrasında yeniden negatif olan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu tanıtıma katılamadı.
Burada konuşan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, bu hafta başlayacak olan yeni sezonun herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.
Geçen yıl ikinci yarıdan sonra çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Gevrek, “Maalesef bu statta taraftarlarımızı, camiamızı üzdük” dedi.
Yeni sezon öncesi yaptıkları transferlerde çok titiz davrandıklarını ifade eden Gevrek, “Bir daha bu sıkıntıları yaşamamak için yaptığımız transferlerin çok katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kaliteli futbolcu kardeşlerimizi transfer ettik” ifadelerine yer verdi.

“Herhangi bir sıkıntımız yok”
Yeni transferlerin takımdaki beklentileri fazlasıyla karşılayacağını da dile getiren Gevrek, “Evet sportif anlamda başarı önemli ama ekonomik olarak da başarılı olmalıyız. Yapılan transferlerin bedeli geçen dönemi geçmiş değil. Zaten harcama limiti var, biz de sınırların içerisinde kalıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok” şeklinde konuştu.
Yeni Malatyaspor’un yeni sezonda başarılı olacağına inandıklarını ifade eden Başkan Gevrek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bizler inanıyoruz, sizlerde inanın. Bu takım Allah’ın izniyle çok büyük işler başaracak. Birkaç transfer daha aramıza katılacak. Taraftarın, camianın desteği de bizlere inanması çok önemli. Biz onlara inandık, daha önce de başarılara beraber imza attık”

Bir basın mensubunun yeni sezonda hedefiniz nedir sorusuna da cevap veren Başkan Gevrek, “Hedef koyma doğru değil. Geçen seneden başlayan pandemi sıkıntısı var ülkemizde. Normal bir lig, kolay sezon olmayacak. Halen pandemi devam ediyor, bu sıkıntılar içerisinde tekrar lig başlayacak. İnanıyorum ki inşallah bu süreç biran önce sona erer” ifadelerini kullandı.
Bu yıl Süper Ligin 21 takımla oynanacağını ve fikstürün sıkışık olduğunu da ifade eden Gevrek, “Ama şunu söyleyeyim, burada bir hedef değil de, geçen sene yaşadığımız sıkıntıları tekrar yaşamayacağımıza inanıyorum. Yaptığımız transferlere canı gönülden inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Herkesin ortak paydası Malatyaspor”
Son olarak Galatasaray’dan son olarak transfer edilen Adem Büyük ise yaptığı açıklamada Yeni Malatyaspor’a çok isteyerek geldiğini belirterek, “Bu takıma kontratım devam etmesine rağmen gelim. Tabi ayrılık süreci çok kolay olmuyor, sevdiğim bildiğim takım olarak şehir olarak güvendiğim bir yere geldim” dedi.
Taraftarlara kendilerini her zaman desteklemelerini de isteyen Büyük, “Geçmişte yaşanmış bazı sıkıntılar olmuş olabilir. Bu sıkıntıları tekrar yaşamamak adına taraftar, yönetim ve futbolcular olarak daha önce yaptığımız gibi her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerek. Burada 2 sene oynadım, bu zaman zarfında her zaman abi kardeş olduk. Yeri geldi kavga ettik, yeri geldik tartıştık ama sahaya çıktığımızda hepimiz kardeşiz” ifadelerine yer verdi.

Geçen sezon Malatyaspor’un içerisinde bulunduğu duruma kendisinin de üzüldüğünü aktaran Büyük, “Bu sıkıntıları tekrar yaşamamak adına futbolcu arkadaşlarımızla mücadele edeceğiz. Biz kulüp olarak taraftarlar olarak hep beraber bir bütün olmamız lazım. Bunu yapmamız lazım, hepimizin ortak paydası Yeni Malatyaspor. Daha önce yaşadığımız başarılar yakalamak hepimiz görevi. Umarım kazasız belasız lige başlarız. Bu yıl zorlu bir dönem. 34 günde bir maç oynanacak” diye konuştu.
Konuşmaların ardından yeni transferler tanıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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