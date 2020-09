Bakan Murat Kurum’dan Yeşilyurt’a müjde Belediye hizmet binasının olduğu alanın 35 dönümüne millet bahçesi inşa edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yeşilyurt Belediyesi ‘Belediye Hizmet Binası ve Kompleksi’ inşaat alanında incelemelerde bulunup, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’dan bilgiler alırken, hizmet binasının yan tarafındaki 35 dönümlük alana Millet Bahçesi yapılacağının müjdesini verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, beraberinde Vali Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ve Kurum Müdürleriyle birlikte geldiği Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yıkımı tamamlanan eski SSK Hastanesinin bulunduğu bölgede 21 bin 450 metrekarelik alanda kazı ve hafriyat işleri devam eden Yeni Hizmet Binasının projesi ve devam eden çalışmalar hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile beraberinde heyete geniş kapsamlı bilgiler paylaştı.

Bakan Murat Kurum’un müjdesi sevinçle karşılandı

Yeşilyurt’un geleceğine bırakılacak en önemli eserlerden olan Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binasının dört bir tarafının daha yeşil ve refah bir alana kavuşması noktasında müjdeyi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Belediye Hizmet Binasının inşa edileceği alanının 35 dönümüne Millet Bahçesi yapacaklarını söylemesi büyük bir sevinçle karşılandı.

“Malatyalılar her zaman en güzeline layıktır”

“Malatyalılar her zaman en güzeline layıktır” şeklinde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “ Malatya’da bir taraftan depremde hasar gören binalara ilişkin çalışmalarımızı sürdürürken diğer taraftan Millet Bahçesi, alt ve üst yapı noktasında yoğun bir çalışmamız söz konusudur. Bilindiği üzere daha önce iki tane Millet Bahçesi yapacağımızı, bu yatırımlardan birinin Doğanşehir’de diğerinin de Battalgazi İlçesi sınırlarında olduğunu ifade etmiştik. Battalgazi Millet Bahçemiz inşallah yıl sonuna kadar tamamlanacak.Yeşilyurt Belediyesi sınırları içerisinde eski SSK Hastanesinin olduğu alandayız.Burası yaklaşık 40 bin metrekarelik, şehrin merkezinde herkesin yürüme mesafesinde rahat ulaşabileceği bir alandır.İnşallah bu alanı Yeşilyurt Belediyemize Hizmet Binası yapmak üzere 5 dönüm alan ayıracağız, kalan 35 dönümü de Yeşilyurt’a Millet Bahçesi yapıp teslim edeceğiz. Malatya’mız için Yeşilyurt’umuz için hayırlı uğurlu olsun. Bizler daha yaşanabilir, daha yeşil bir şehir inşa etmek adına bu projelerimizi yapıyoruz. Malatyalılar her zaman en güzeline layıktır. Bizlerde Malatyalılara hizmet edebilmek adına bu projelerimizi kararlı bir şekilde yapıp inşallah 2023’e giden yolda daha güçlü bir Malatya için, bölgesinde lider bir Malatya için çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.

“Cumhurbaşkanımıza ve bakanımıza desteklerinden dolayı teşekkürler”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a Millet Bahçesi müjdesinden dolayı teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, “Her alanda gelişip ve büyüyen Yeşilyurt’umuzun değişim vizyonuna yeni değerler katacak şekilde projesini oluşturduğumuz ve inşaat çalışmalarına başladığımız ‘Belediye Hizmet Binası ve Kompleksi’ projemize yer tahsisi edilmesinde destek ve katkılarını esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve katkı sunan herkese şahsım ve hemşehrilerim adına öncelikle minnet ve saygılarımı sunarım. Sayın Bakanımızı Yeşilyurt’ta ağırlamaktan kıvanç duymaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımızın destekleriyle inşallah Yeşilyurt’umuza modern, güzel ve estetik bir hizmet binasını kazandırmak adına çalışmalarımız dört koldan devam etmekteyiz. 21 bin 450 metrekarelik alanda inşasına başladığımız yeni hizmet binamız sayesinde belediye birimlerini tek çatı altında toplayarak daha hızlı ve verimli hizmetler üreteceğiz. Binamız iç ve dış mimarisinin yanı sıra yeşil alanları, sosyal donatıları ve diğer tüm hizmet alanlarıyla Yeşilyurt’umuzun geleceğine bırakacağımız çok değerli bir eser olarak görmekteyiz. Sayın Bakanımızın Belediye Hizmet Binamızın yan tarafındaki 35 dönümlük alana Millet Bahçesi yapacaklarının müjdesini vermesi hepimizi mutlu etmiştir. Malatya ve Yeşilyurt’un her alanda gelişmesi açısından desteklerini esirgemeyen Bakanımız Sayın Murat Kurum’a tüm hemşehrilerim adına saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Millet Bahçesi ile Belediye Hizmet Binamız daha estetik ve kent mimarisine değer katacak prestijli bir hüviyete kavuşacaktır. Sayın Bakanımıza da yeni hizmet binamızın projesi, tasarımı, hizmet alanları ve inşaat çalışmaları hakkında detaylı bilgiler paylaştık. Bir kez daha kendisini misafir etmekten mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gezi ve inceleme ziyaretinden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a kayısı paketi, tablo ve üzerinde ‘Murat Kurum’ yazılı 6 numaralı Yeşilyurt Belediyespor forması hediye etti.

