Yeni Malatyaspor, ilk kez sezonun ilk maçını kaybetti

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’e yükseldiği ilk sezondan itibaren ilk kez sezonun açılış maçında mağlup oldu.

Süper Lig’e 30’lık Fatih Karagümrük yenilgisiyle başlayan Yeni Malatyaspor, Süper Lig kariyerinde ilk kez sezona mağlubiyetle girdi. Sarıkırmızılılar aldığı yenilgiyle, 3 sezondur sezonun ilk hafta maçlarını kazanma alışkanlığını 4 sezona çıkaramadı. Ligde en kötü performansını geçen sezon sergileyerek ligi son 3 sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, bu performansına rağmen lige geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir 30 yenerek giriş yapmıştı.

20182019'da ise İzmir’de Göztepe karşılaşmasıyla sezonu açan Malatya ekibi rakibi karşısında 31’lik galibiyet almış sezonun ilk haftasında kazanma alışkanlığını sürdürmüştü.

3 sezon önce yükseldiği Süper Lig’de oynadığı ilk maçta Osmanlıspor’u konuk eden Yeni Malatyaspor, rakibini 31 mağlup ederek yine sezonun ilk haftasını mutlu kapamıştı. Sarıkırmızılılar, böylelikle son 3 sezonun ilk maçlarında elde ettiği 3 gollü galibiyet serilerine devam edemedi.

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