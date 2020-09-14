Akçadağ'da asırlık sorun çözüldü

Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde,asırlık 'Katı Atık Depo Alanı' sorunu çözüldü.

Akçadağ ilçesi'nde yıllardır 'Katı Atık Depo Alanı' olarak kullanılan ve aşırı yoğunluktan dolayı vatandaşların tepki gösterdiği Kültür Mahallesi Küçükçimiş mevkiindeki 'Katı Atık Depo Alanı' sorunu çözüldü.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Akçadağ Belediyesi işbirliğiyle ilçeye bağlı Doğu Mahallesi Bozgedik mevkiindeki yapımı gerçekleştirilen “Katı Atık Aktarma İstasyonu” tamamlanarak hizmete girdi.

Konuyla ilgi olarak, açıklamalarda bulunan Başkan Kazgan, "Bugüne kadar ilçede çöplerin depolanacağı bir alan olmadan mahallelerdeki çöplerin toplanılmasına çalışılmıştı. Bugünden sonra mahallelerimizden toplanan evsel atıklar Belediyemiz tarafından İlçemiz Doğu Mahallesi Bozgedik mevkiindeki Katı Atık Aktarma İstasyonuna taşınacak, buradan da Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Katı Atık Bertaraf Tesisine nakledilecektir. Bundan böyle ilçemizde çöp birikimi olmayacağı için sağlıklı ve sürdürülebilir bir atık yönetim sistemi kurulmuştur. Ayrıca bugüne kadar çöplerin gelişi güzel depolandığı alanın ıslah çalışmasına başlanılmıştır. Bu aşamadan sonra evsel atıkların toplanması sırasında geri kazanılabilir atıkların çöp ile karışmadan kaynağında ayrı toplanması suretiyle değerlendirilebilir atıkların ham madde olarak ekonomiye tekrar kazandırılması planlanmaktadır" diye konuştu.

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