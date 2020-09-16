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Malatya’da zatürre aşısına yoğun talep İl Sağlık Müdürü Bentli: “Zatürre ve grip aşısı korona virüse karşı herhangi bir koruma sağlamaz”

İHA

Malatya’da zatürre aşısına yoğun talep İl Sağlık Müdürü Bentli: “Zatürre ve grip aşısı korona virüse karşı herhangi bir koruma sağlamaz”

Son günlerde Malatya’da zatürre ve grip aşısına yoğun talep olduğunu ifade eden Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, bu aşıların korona virüse karşı herhangi bir koruma sağlamadığını belirterek, “Covid19 enfeksiyonu geçirirken aynı zamanda bir zatürre geçirip durumu ağırlaşmasın diye bu aşıları sadece riskli grup diye tabir edilen kronik hastalar için öneriyoruz” dedi.
Yeni tip korona virüs (Covid19) tüm dünyada hızla yayılmaya devam ederken, Malatya’da grip ve zatürre aşılarına yoğun talep oluştu. Eczaneler ve Aile Sağlığı Merkezleri aşı rezervasyonları yapmaya başlarken, Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, bu aşıların özellikle kronik hastalığı bulunan kişilere yapılması gerektiğini dile getirdi.
Enfeksiyon hastalıklarından korunmanın en önemli yollarından birinin aşı olduğunu ifade eden Bentli, “Nasıl ki biz şu anda Covid19 için bir aşı bekliyorsak, bu aşı da diğer enfeksiyonlar için en önemli korunma yollarından birisi. Ama bir yanlış anlaşılma mı diyeyim yoksa bir panik havasından dolayı mı diyeyim, Aile Sağlığı Merkezlerinde çok ciddi bir yoğunluk var. Son günlerde görüyoruz ki gerçekten aile sağlığı birimlerimizde çok ciddi bir talep var. Vatandaşlarımıza lütfen sakin olun diyoruz" ifadelerini kullandı.
Bentli, zatürre ve grip aşısının korona virüs enfeksiyonuna karşı herhangi bir koruma sağlamadığını da belirterek, “Bir zatürre aşısının Covid19 hastalığına hiçbir faydası yok. Biz niye daha fazla öneriyoruz, eskiden kronik hastalığı olanlar da yaptırmıyordu ama bu dönemde özellikle Covid19 enfeksiyonu geçirirken üzerine bir de bakteriyel dediğimiz zatürre ve o hastalığın üzerine binip hastanın kliniğine ağırlaştırması diye bu risk grubunun mutlaka yaptırmasını öneriyoruz" şeklinde konuştu.
Özellikle kronik akciğer hastalığı ve astım hasatlarının bu aşıyı yaptırmalarını isteyen Bentli, “Kronik kalp hastaları, hipertansiyonu olan hastalar da hemen gidip ben aşı yaptırmak istiyorum demesi de doğru değil. Bu sefer gerçekten aşı yaptırılması gerekenlerin hakkını yemiş oluyor. Yani tek başına hipertansiyonu var ve 65 yaş altı olan bir hastanın gidip ben aşı yaptırmak istiyorum diye aile sağlığı merkezlerindeki aile hekimlerimizi lütfen zorlamasınlar. Gerçekten onlar da zor durumda kaldı, çünkü belli bir sayıda dediğim gibi aşı geliyor. Aşılar haftalık geliyor aile hekimlerimiz risk grubunda olan kişileri telefonla arayarak, aşılarını yapıyor” diye konuştu.

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