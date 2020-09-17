Malatya'da ilk kez vaşak görüntülendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kedigillerden vaşak ilk kez görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için tüm dünyada koruma altında bulunan vaşak, Malatya'nın Hekimhan ilçesinin Zubahan Dağı eteklerindeki kayısı bahçesinden geçerken vatandaşlar tarafından fark edildi. Bahçede fotoğrafı çekilen vaşak, saniyeler içinde bölgeden hızlıca uzaklaştı.

DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-09-17 15:06:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.