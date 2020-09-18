Malatya’da korkutan depremler

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen 4.1 ve 3.0 büyüklüklerindeki orta şiddetli depremler korkuttu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat 03.47'de Hekimhan ilçesi merkezli 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem bölgede kısa süreli korkuya neden oldu.

AFAD verilerine göre Hekimhan ilçesinde son 9 saat içerisinde en büyüğü 3.0 şiddetinde olmak üzere 7 deprem daha meydana geldi.

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